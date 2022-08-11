Нынешняя волна эмиграции из России оказалась самой бессмысленной

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11 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Россию на Украине усиливает «снайпер тяжелого калибра»

Россия активно применяет военные новинки на Украине РИА Новости
Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Среди них особенно выделяется артиллерийский снаряд «Краснополь». Чем интересен этот боеприпас и что делает его принципиально новым инструментом на поле боя?  Подробности...
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Латвия увидела опасность в российских оппозиционерах

Российских оппозиционеров Латвия встретила как врагов Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press
Уехавших после начала спецоперации из России журналистов латвийские спецслужбы подозревают в связях с «русской разведкой». Местные деятели культуры также считают, что представители признанных в России СМИ-иноагентов опасны для Латвии и даже начали разрушать ее изнутри. Почему подавшиеся в эмиграцию журналисты оказались столь враждебно приняты в недружественной к России стране? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Нынешняя волна эмиграции из России оказалась самой бессмысленной

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Чтобы достойно пережить опыт эмиграции, либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против её врагов успеешь больше, чем с врагами против родины. Подробности...

Для Украины все решится в августе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно. Подробности...
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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    Нынешняя волна эмиграции из России оказалась самой бессмысленной

    Борис Толчинский
    кандидат политических наук, писатель, публицист
    		11 августа 2022, 09:00

    Владимир Зеленский в нашумевшем интервью The Washington Post призвал коллективный Запад закрыть границы для всех россиян, включая даже тех, кто выступает в поддержку нынешнего украинского режима, а кто уже отправился в политическую эмиграцию на Запад, принудительно вернуть в Россию. «Нужен запрет на въезд для всех граждан РФ», – заявил человек, регулярно путающий роли президента и стендапера.

    У поуехавших, естественно, разрыв шаблона и жесточайший когнитивный диссонанс. В другой момент им можно было посочувствовать: в самом деле, оказались между молотом и наковальней, и куда ни кинь – всюду клин. Как водится у них в подобных случаях, тут же принялись оправдывать Зеленского, звать русских к покаянию и строить очередные апокалиптические прогнозы для России, такие же несбыточные, как все предыдущие. Всё, что угодно, кроме трезвого, критического осмысления вновь сложившейся реальности и собственного выбора в ней.

    200 лет тому назад перед подобным выбором стоял выдающийся (в будущем) философ-просветитель Франсуа-Мари Аруэ, нам более известный как Вольтер. Спасаясь от французского абсолютистского режима, он нашёл прибежище – где бы вы думали? – конечно же, в Британии. Которая как раз незадолго до того низвергла собственных абсолютистов, якобитов, и приняла парламентское правление. Новоиспечённый политэмигрант счастливо бродил по улицам Лондона, вдыхал сладостный воздух британской свободы и проникался восторженной нежностью к англичанам, которые нашли в себе достаточно ума и смелости, чтобы устроить свою общественную жизнь в духе либеральных стремлений молодого просветителя.

    Вольтер, однако, не учёл, что сами англичане отнюдь не разделяют его трепетные чувства. Отношения между странами в ту пору были, мягко выражаясь, скверными, а откровенно говоря – враждебными. И вот однажды на прогулке будущий великий просветитель вдруг оказался окружён озлобленной толпою англичан. «Это француз! – закричали в толпе. – Вздёрнем же его! Вздёрнем француза!».

    Положение казалось безнадёжным. Вольтер, не будучи глупцом, отлично понимал: его даже не станут высылать обратно, как сегодня предлагают сделать с россиянами, но в самом деле вздёрнут лишь за то, что он француз, а власти Франции поддерживают якобитов. Вольтер не стал оправдываться тем, что он-де «свой» для англичан француз, «хороший», сам против режима короля Людовика и всей душою за либерализм: как не сработало теперь, тем более бы не сработало тогда. Он поступил иначе, обратившись к враждебной толпе со следующими словами: «Англичане! Вы хотите убить меня за то, что я француз. Но разве я уже мало наказан тем, что не рождён англичанином?». В ответ на это толпа сперва опешила, затем разразилась приветственными криками, Вольтера стали обнимать, сочувствуя бедняге, а потом проводили до паба, где ещё и угостили пивом.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Так находчивый философ, тонко потрафив самомнению толпы (мы сегодня бы сказали – славно потроллив её), спас собственную жизнь. И до него дошло, что у каждого народа в истории свой путь; что англичанина не сделаешь французом, а француза – англичанином. Радость эмиграции оказалась иллюзорной, но дала неоценимый опыт. С этим опытом и новой мудростью Вольтер вернулся на родину, где посвятил себя науке. Общаться с ним считали за честь самые просвещённые правители Европы, включая нашу Екатерину Великую. Есть чему поучиться и сегодняшним политэмигрантам, также считающим себя просветителями, не правда ли?

    Ещё более поучительная история произошла почти за 4000 лет до Вольтера в Древнем Египте – это первый достоверно описанный и дошедший до нас опыт политической эмиграции. Она случилась с Синухетом, видным сановником в период правления фараона Аменемхета. Когда фараон пал жертвой заговора, Синухет испугался и бежал: «Направился я на юг, уже и не помышляя о царском подворье, ибо думал я: будет резня во дворце и не уйти мне живым после неё». После долгих странствий и лишений он оказался в Сирии, где проявил себя с таким достоинством и доблестью, что местный царь выдал за Синухета старшую дочь, щедро одарил землёй, доверил командование армией.

    Казалось бы, чего ещё желать? Хорошо устроился на новом месте, так живи себе и наслаждайся жизнью! Многие об этом и сегодня могут лишь мечтать. Но Синухет, сделавшись эмигрантом, сохранил любовь к родной стране и преданность законной власти, от которой, вообще-то, сам сбежал. Тоска по родине не давала ему покоя. В отличие от политэмигрантов нашего времени, он не плевался ядом в соотечественников, оставшихся на царской службе, не клеймил их как рабов, из века в век согласных строить фараону пирамиды, не оскорблял богов, не плёл интриг против властей и не пытался натравить на них враждебных чужаков. Наоборот, он делал всё, чтобы укрепить отношения соседей Египта с новым фараоном Сенусертом, сыном погибшего Аменемхета. Узнав об этом, фараон сам написал ему, что ни в чём не винит, и пригласил вернуться. Так Синухет воссоединился с родиной, которую любил.

    Очевидно, в этом-то, в отсутствии любви к родной стране, и заключается проблема тех из наших соотечественников, которые, едва покинув Россию, спешат отречься от неё, проклясть страну и оскорбить народ,

    ожесточить против России сердца простых людей в соседних странах и ещё сильнее натравить на неё недружественных ей политиков.

    Чтобы достойно пережить опыт эмиграции, либо же вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину, любить её сильнее, чем себя, и понимать, что вместе с родиной против её врагов успеешь больше, чем с врагами против родины. «Я не могу унести родину на подошвах своих сапог», – ответил Жорж Дантон, один из создателей первой Французской республики, своим друзьям, которые настойчиво советовали ему эмигрировать, чтобы спастись от бесчинств якобинцев и неизбежной гильотины.

    Сегодняшние хипстеры, мягко выражаясь, не дантоны. Им не грозит гильотина. И ужасы тоталитаризма образца прошлого века существуют лишь в воспалённых мозгах людей, незнакомых с подлинной историей, не знающих, не понимающих её, а судящих о прошлом по модным книжкам-агиткам и пропагандистским роликам с YouTube. Но у власти – и у общества! – чем дальше, тем сильнее будут множиться тяжёлые вопросы.

    Вот главные из них: откуда вообще взялись такие люди, которые отвергают Родину в час испытаний – в стране, явившей величайшие примеры стойкости, патриотизма, жертвенности, героизма? Как и почему оказались они «лидерами мнений» и «хозяевами дискурса», при молчаливом согласии всех остальных, по крайней мере, в соцсетях? Почему у нас принято называть «оппозиционерами» людей, промышлявших подрывной деятельностью, а когда ей не осталось места в отечественном публичном пространстве, переместившихся с нею же на чужеземные хлеба? С чего вообще мы взяли, что этими людьми, если они сами отвергают свою родину, не желают быть с Россией и работать на общее благо, нам нужно так уж дорожить и так переживать из-за их бегства?

    Не нужно переживаить. Нынешняя волна эмиграции из России – самая бессмысленная и нелепая за всю историю страны. Но и самая очистительная: когда пройдёт морок и утихнет истерия, мы увидим, что те немногие, в ком Россия не нуждалась, кто был инородным телом для неё и только жил здесь, а душой и сердцем, и умом – на Западе, сами же Россию и покинули; а другие, в ком она действительно нуждается и будет нуждаться, с нею, они здесь. Собственно, они и раньше были, не с Луны же прилетели, но видно их не было, так как в узурпированном «креативным классом» публичном пространстве социальные лифты не работают, и «наверх», к широкой аудитории, пропускаются только угодные.

    Как происходит процесс замещения выродившейся антинациональной элиты новой, патриотической и созидательной, ярко показывает нам история той же Франции после революционных событий 1789-1799 годов. Многим тогда казалось, что весь цвет французской нации, весь её тогдашний «креативный класс», сосредоточен в старом дворянстве, и раз всех этих маркизов-графов-виконтов и прочих не стало (многие погибли, другие сбежали за границу, остальные попрятались или переметнулись), страну некому будет возрождать и развивать.

    История презрела эти страхи. Как только открылись новые социальные лифты, вся Франция с приятным изумлением, сама себе порой не веря, обнаружила, что людей талантливых, при этом умных, верных и патриотичных, среди французов много больше, чем казалось. Просто прежде их, происхождением не вышедших, не замечали и не пропускали. А пустили – они тут же пригодились. Маршалы и генералы, законоведы, экономисты, промышленники и все прочие – они воссоздали Францию заново, сильнее и лучше, чем была она при старом королевском режиме. Эти люди и стали в ней новой, подлинной аристократией – вернее, меритократией, то есть аристократией не по происхождению, а согласно пользе и уму. Затем, когда ненадолго вернулись Бурбоны, дворянство, старое и новое, практически слилось, окрепло и в годы правления Наполеона III, при поддержке народа, помогло создать ту Францию, которую мы знаем и ценим.

    Наша страна, слава Богу, не нуждается в череде переворотов, какие потрясали Францию в 19 веке или Россию же в 20-м. Наш лимит на революции исчерпан. Общество больше не поддержит тех, кто по неразумию, по злому умыслу или по прямой указке исторических противников зовёт его к новым потрясениям. В мире, который после разрушения СССР вступил, по вине коллективного Запада, в эпоху турбулентности, у нашей страны есть весомые шансы остаться самым стабильным, спокойным, а в перспективе и процветающим местом на планете.

    Нынешняя волна эмиграции не Россией затеяна, Россия никого не высылает, ни от кого из своих граждан добровольно не отказывается – но естественным следствием этой волны станет самоочищение. Инородные для России тела освободят её от своего присутствия и бесследно растворятся в чуждом «космополитическом» пространстве; те эмигранты, кто сумеет вновь найти в себе любовь, силу и мудрость вернуться, чтобы послужить своей стране, сделают это; а новое «дворянство», поднятое вверх новыми социальными лифтами и призванное к жизни новыми стоящими перед Россией и миром вызовами, обеспечит стране будущее.

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