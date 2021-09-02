США не понимают мир, который находится за их пределами

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2 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Европа зря ждет падения цен на газ

Европа в панике от газовых цен Stefan Sauer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Европейцы все лето жили в ожидании, когда же цены на газ на бирже пойдут вниз. Вместо этого они продолжили расти и установили очередной исторический рекорд, достигнув 640 долларов за тысячу кубометров. В Газпроме окончательно разрушили надежды европейцев, заявив, что объективных причин для снижения цен нет. Неужели даже «Северный поток – 2» не поможет Европе? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом

Зеленскому удалось подписать соглашение с главой Пентагона Остином (справа) о поставках «Джавелинов» president.gov.ua
Киев рапортует об успехах миссии президента Зеленского в Вашингтоне. В присутствии украинского лидера якобы подписываются важные бумаги, достигаются договоренности о поставках «Джавелинов» и о поддержке права Украины на транзит российского газа. Но каков будет реальный результат вояжа украинской делегации и почему Байден не хочет проводить совместную пресс-конференцию с гостем? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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США не понимают мир, который находится за их пределами

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают, наконец-то, правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны. Подробности...

Америка – королева государственного лицемерия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Подробности...
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Зачем люди становятся религиозными фанатиками

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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    Борис Толчинский

    США не понимают мир, который находится за их пределами

    Борис Толчинский
    кандидат политических наук, писатель, публицист
    		2 сентября 2021, 09:04

    США проиграли войну в Афганистане, так как не понимают мир, который находится за их пределами, заявил на днях спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

    Америка прошла огромный путь, прежде чем стать великой. В отличие от испанцев, которые предпочитали обращать туземное население в католическую веру, английские переселенцы, ставшие американцами, индейцев просто убивали. Так они освобождали жизненное пространство для себя и своих потомков. По сути, американскую нацию основали протестантские фундаменталисты, далёкие, но идейные братья нынешних, овладевших Афганистаном, с одной лишь разницей: эти взяли власть в своей стране, а те захватывали чужую. И, сделав это, решили, что вправе действовать подобным образом в любой стране, вторгаться туда и наводить свои порядки.

    В отличие от европейцев с их многовековым опытом общения между собой и с другими народами, американская нация формировалась в обособленном культурном континууме. Земли Северной Америки, захваченные переселенцами, были огромны, но от остального мира их отделяли бескрайние пространства океанов. Освободившись от британского господства, США поднялись, росли и развивались, предоставленные сами себе. Все новые и новые переселенцы, желающие влиться в нарождающуюся нацию, были обязаны разделять американские ценности и американский образ жизни, иначе они становились изгоями и в трудных условиях Дикого Запада не выживали.

    Выбравшись в начале прошлого века на просторы мировой политики, США пришли туда, не имея навыков межкультурной коммуникации. Воспитанные на ценностях личной свободы, капитализма и либеральной демократии, американцы автоматически переносили эти ценности на другие народы с собственной богатой и насыщенной (гораздо более, чем в США) историей и культурой. Так, все восточные народы, с их огромной палитрой национального своеобразия, казались американцам на одно лицо, и все должны были – как иммигранты в самих США – думать и действовать одинаково. Но американцы обладали силой, и эта сила всё чаще заменяла им понимание, а идеологическое противоборство с Советским Союзом создавало мотив применять эту силу повсюду, где США усматривали угрозу своим «национальным интересам».

    Как это работает, показывают нам все войны Штатов, от Корейской в середине XX века до Афганской в начале ХХI. Но яснее прочих – самая известная из них, Вьетнамская война. США долго и мучительно втягивались в неё с 1940-х годов. В то время Индокитай был французским, но у французов после Второй мировой войны не было ни нужных ресурсов, ни особого желания воевать за свою колониальную империю. Это противоречило самому духу французской нации, идеалам свободы, равенства и братства. Только что освободившиеся от германской оккупации, французы не могли навязывать свою. И они понимали, что это бесперспективно: «Вы можете положить на завоевание этой страны (Вьетнама. – Б.Т.) полмиллиона солдат, но даже тогда его невозможно будет добиться», – говорил французский генерал Леклерк американцам, но те, надменные, самоуверенные, его не услышали.

    Фото: David Goldman/AP/ТАСС

    У них были и ресурсы, и желание. Шла холодная война, Восточная Европа стала частью советского блока, война в Корее закончилась разделом страны, а после победы коммунистов в огромном Китае (1949) Америкой овладел страх, что под ними окажется весь Индокитай, а дальше – и весь мир.

    «Свобода, которую мы лелеем и оберегаем в Европе, ничем не отличается от той свободы, которая подвергается опасности в Азии», – говорил в своей первой инаугурационной речи Дуайт Эйзенхауэр. Не только он, а весь американский политический класс отказывался понимать, что у каждого народа собственное представление о свободе, каждый народ хочет сам решать свою судьбу и не хочет – чтобы его судьбу решали чужаки-интервенты.

    Ещё важнее, чем внешние, для политического класса Америки были, есть и всегда будут внутренние мотивы. Начало вторжения во Вьетнам пришлось на годы маккартизма. Градус антикоммунистической истерии зашкаливал, Америка накручивала сама себя, изобретая угрозы там, где их не было. Любой американский президент, госсекретарь или сенатор рисковал креслом и карьерой, если отступал, проявлял «слабость» перед лицом «угрозы коммунизма». Регулярная сменяемость власти превратилась из достоинства американской демократии в её проклятие: вместо того, чтобы с честью уйти, как эти сделали французы, все президенты США от Гарри Трумэна до Ричарда Никсона лишь наращивали вмешательство, поскольку, если бы они отступили, это дало бы политические козыри на выборах их политическим противникам.

    В 1963 году, уже прекрасно понимая, что войска из Вьетнама нужно выводить, президент Джон Кеннеди признавался: «Если я сделаю это, мы получим новую вспышку маккартизма, и меня не переизберут». В том же году Кеннеди убили, а в следующем его преемник Линдон Джонсон триумфально победил поборника войны Барри Голдуотера. Это был ясный сигнал общества Белому дому! Но Джонсон, получив карт-бланш, ещё глубже втянулся в войну. И она же прикончила его как политика: к следующим выборам пузырь популярности Джонсона сдулся, и он даже – редчайший случай в американской политике! – не осмелился выдвинуться на второй срок. Сменивший его Никсон твёрдо решил закончить Вьетнамскую войну и всё-таки сделал это, но перед тем расширил боевые действия на Камбоджу и Лаос. Символическое падение Сайгона произошло уже при Джеральде Форде, который меньше других был повинен в войне.

    Замените «Вьетнам» на «Афганистан», а «коммунизм» – на «терроризм». И вы увидите всё то же самое, только в «лайт-варианте». После терактов 11 сентября 2001 года Джордж Буш-младший вторгается в Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом и свергает власть талибов (запрещённых в РФ). Появляется реальный шанс вернуть на трон законного короля Мохаммеда Захир-шаха, уважаемого всеми афганцами «отца отечества». Это верный и достойный путь, ещё в 1993 году с успехом опробованный в Камбодже, где возвращение на трон Нородома Сианука положило конец 25-летней гражданской войне. Но США понимают: если афганцы сплотятся вокруг своего короля и возродят национальное государство, ими трудно будет управлять, ещё труднее – навязывать им свою волю, американские ценности и порядки. Поэтому они делают ставку на правительства, составленные из прикормленных функционеров. И так как эти коррумпированные администрации не пользуются народной поддержкой, война обостряется. Всё то же самое, напомню, было в Южном Вьетнаме, где американцы поддерживали крайне непопулярные режимы Дьема и Тхиеу, потому что те были управляемы и боролись с «коммунизмом» (хотя на самом деле не столько боролись, сколько набивали американскими субсидиями собственные карманы).

    Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира, продолжает войну даже после ликвидации главного террориста Усамы бен Ладена (2011). На волне своего успеха Обама переизбирается (2012), но вместо того, чтобы уйти из Афганистана, увязает в этой войне. Все прекрасно понимают, что войска необходимо выводить, но, если это сделать, кандидат от демократов может проиграть на выборах. Хиллари Клинтон всё равно проигрывает, а война тем временем продолжается, отнимая всё новые жизни и увеличивая шансы «Талибана». Пообещавший в 2016 году сделать Америку снова великой Дональд Трамп продолжает войну, но всё-таки решается на вывод войск. Бегство из Афганистана происходит уже при Джо Байдене, на которого валятся все шишки, заслуженные им и незаслуженные. В результате действий США к власти возвращаются те самые талибы, которых Штаты с помпой свергли 20 лет назад. Что это, как не порочный круг?

    Главный урок вьетнамской, афганской и всех прочих внешнеполитических авантюр Америки предельно очевиден. Каждая следующая администрация, неважно, демократическая или республиканская, обречена повторять ошибки и провалы предыдущей. И это не вина их, а беда, ибо такова сущностная черта американского политического класса в целом, неумения и нежелания понимать окружающий мира во всём его многообразии.

    Американцы занимались и будут заниматься экспортом «демократии» и «либеральных ценностей», так как искренне считают, что всем людям на планете нужно то же, что и им, причём в таком же исполнении. А также потому, что могут себе это позволить; их всегдашняя иллюзия всесилия и подростковый страх показаться слабыми не дают им шанса повернуть назад, когда это ещё возможно без потери репутации. И потому, что внешнеполитический успех, неважно, настоящий или мнимый, для них прежде всего фактор внутриполитической борьбы.

    Надежды, что они «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают, наконец-то, правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны. Кто-то, получивший по мозгам в чужой стране, может быть, поймёт и осознает, но уже следующие выборы приведут в Белый дом новую администрацию непуганых горячих джентльменов (а теперь, очевидно, и леди, для которых выказать крепость звёздно-полосатых яиц будет ещё важнее). Всё опять повторится сначала.

    Но это, разумеется, не повод для отчаяния. Разговаривать со «всесильной» Америкой можно и нужно, словом и делом убеждая её, что она на мировой арене вовсе не всесильна. Лучший аргумент – живой пример. И такие примеры у нас есть, самый свежий – в Сирии. Россия пришла в Сирию по просьбе её законных властей, чтобы помочь им отразить агрессию террористов из «Исламского государства*» (также запрещённого в РФ). Решив эту задачу, Россия не навязывает сирийскому народу собственные представления о должном, но выступает в роли миротворца и способствует национальному примирению.

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