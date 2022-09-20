Референдумы расширят возможности России по защите Донбасса

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20 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий

Россия имеет огромный опыт строительства трубопроводов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Пока Евросоюз строит планы по отказу от российской нефти и газа, Москва ищет возможности перенаправить поставки углеводородов. Традиционный для России способ доставки нефти и газа – это трубопроводы. Куда и какие трубы Россия сможет проложить для замены европейского рынка сбыта?  Подробности...
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США предложили армянам выбор между войной и миром

«Все армяне считают вас верным другом Армении», – заявил Пашинян Prime Minister of the Republic of Armenia/
Reuters
Визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией. С учетом кризиса на границе с Азербайджаном и осторожной реакции ОДКБ на него сторонники такого шага в Армении почувствовали себя силой. Они не понимают, что американка предложила им выбор между миром и войной. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Немцам снова удалось напугать Польшу

Отношения между Германией и Польшей сложны как никогда за последние годы ТАСС
Призрак немецкого вторжения все еще будоражит и польское общество, и польское руководство. Варшава официально потребовала от ФРГ объяснений в связи с последними высказываниями немецкого канцлера. Почему слова Шольца были восприняты поляками как намек на пересмотр польских границ – и имеются ли для этого основания? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Референдумы расширят возможности России по защите Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
У президента России и других руководителей страны значительно вырастет арсенал методов и средств для защиты Донбасса после того, как ЛДНР станут частью России. Подробности...

Отказ от «зеленой» повестки раскалывает Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правительства крупнейших стран Евросоюза оказались буквально зажаты между Сциллой и Харибдой – жгущими платежки за электричество и отопление гражданами и недовольными сторонниками борьбы с изменением климата. Подробности...

России нечего надеяться на Италию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Считать, что Италия является лояльной к России страной, было бы неверно. Разве что умеренно антироссийской. И так останется при любом исходе предстоящих там парламентских выборов – что при правых, что при левых правительствах. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Что делят киргизы с таджиками

Риск большой войны в Закавказье

Как Хрущев покорил Америку

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Сергей Миркин

    Референдумы расширят возможности России по защите Донбасса

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		20 сентября 2022, 18:05

    Для очень многих людей уход российской армии из освобожденных районов Харьковской области стал как гром среди ясного неба. Ведь до этого царила уверенность: куда ступила нога русского солдата, там уже Россия навсегда. Увы, реальность оказалась сложнее.

    В душах многих жителей Донбасса и Таврии поселился страх и возникла мысль: «А не случится ли с нами, как с Харьковщиной?». Не будет. Но в Донецке столкнулся с тем, что некоторые мои знакомые, которые были оптимистами при обстрелах, при всех бытовых неурядицах, связанных с войной, сейчас приуныли. А украинские интернет-тролли разгоняют информацию о том, что Донецк падет в ближайшие недели. Причем «тролли» выдают себя за жителей Донецка, что усиливает эффект от таких информационных вбросов. Также в интернете пугают и жителей Херсона, Северодонецка.

    Ну и, конечно, постоянные обстрелы городов Донбасса и Таврии, когда за день в Донецке может погибнуть более 10 человек. Надо заметить, что такие настроения есть среди гражданского населения. С теми, кто на фронте, ситуация иная. Им не до того, чтобы впадать в минорное настроение, люди воюют. Однако осуждать тех, кому страшно, нельзя.

    Долгое время в народе существовало представление, что Россия подобна волшебному ветру, и когда она придет, все враги сразу будут сметены. Сейчас пришло время принять реальность – Россия не волшебник, а мощное государство с прекрасной армией. 

    Но как бы там ни было, нужно отказываться от парадигмы волшебного ветра и осознать, что война быстро не кончится, а терпение и самоотдача потребуются от всех. Ведь если Украина зайдет в Донецк и Луганск, большинству жителей придется или бежать, или умереть. Для Украины врагом будет каждый второй, не считая каждого первого, потому что нет в Донбассе человека, который так или иначе не взаимодействовал бы с органами ЛДНР или Россией.

    Фото: EPA/ТАСС

    Сейчас появился лучик надежды. Общественные палаты ЛДНР обратились к главам республик с предложением о проведении референдумов о присоединении к России. Это хорошо. Но только само по себе присоединение к России не решит ни проблему обстрелов (Крым и Белгородскую область Украина также подвергает артиллерийским атакам), ни проблему с водой в Донецке (для этого нужно брать под контроль территории в районе Святогорска). Другое дело, что у президента России и других руководителей страны значительно вырастет арсенал методов и средств для защиты Донбасса после того, как ЛДНР станут частью России. А вот использование их – это уже вопрос политической воли.

    Но людям Донбасса и Таврии нужно быть готовыми к борьбе. Украина систематически обстреливает Белгородскую область, а это уже не ЛДНР и не Таврия, это Российская Федерация. Так что по факту боевые действия уже пришли в Россию. И на этом фоне стенания о том, что нет возможности купить новый смартфон или проблемно расплатиться банковской карточкой в Турции, выглядят жалко и глупо. Людям пора принять тот факт, что жизнь не стоит на месте, и мировые эпохи тоже меняются, хочет этого кто-то или нет. А эти все милые вещи – смартфоны, машины, дорогие шмотки – должны улучшать жизнь, но не становиться ее смыслом. Пора выходить из зоны комфорта.

    Да, это тяжело, по себе знаю. Я это все прошел в 2014 году, как и большинство жителей Донбасса, когда в один момент рухнул привычный мир. Это было не просто тяжело. Было ощущение, что под ногами нет земли, а внутри пустота. Но потом эта пустота начала заполняться, потому что появились настоящая цель и смысл жизни. Они обретаются только тогда, когда возникает необходимость бороться за то, во что веришь и считаешь правильным. А все цели, которые навязаны обществом потребления, все эти милые штучки – не более чем химера.

    У человека из России, особенно далеко живущего от юго-западной границы, может возникнуть вопрос: а за что бороться мне? Это меня не касается. Касается, еще как касается, потому что сейчас на кону стоит целостность России и благополучие каждого отдельного человека и каждой семьи. Если Россия не победит в боевых действиях, то это очень губительно отразится на будущем самой России. Повторится ситуация 1904 года, когда Россия проиграла войну Японии, заведомо более слабому врагу, пусть и поддерживаемому Англией. Многие жители России в один момент перестали верить в величие своей страны. И возникли тысячи вопросов к власти, главный из которых – как царь и правительство могли такое допустить?

    А потом была Первая русская революция, которая заложила бомбу под самодержавие. Первая мировая война только ускорила процесс падения империи. Но тогда Россия смогла переродиться в СССР и стать новой сверхдержавой. Сейчас коллективный Запад такой возможности не даст. Если Россия проиграет, жители самой России будут в состоянии шока и отчаяния. И этим воспользуется Запад и его приспешники в России. Сначала людей, как в начале 90-х, убедят во всесилии США и ЕС. Затем страна будет наводнена западными советниками, Россия снова станет полуколонией, как в 90-е. Газ, нефть Запад будет получать по ценам, которые установит он сам. А они будут очень и очень низкими. Людям станет не до смартфонов, хлеб бы на что купить. После чего будет культивироваться национализм и региональный шовинизм. В России начнут вспыхивать один региональный конфликт за другим. В конце концов федерация развалится на несколько частей. Одну часть будет контролировать США, другую – Англия, третью – Германия. И не важно, как они будут называться и какой статус иметь. В любом случае население будет расходным материалом. Рабочие руки, не более того. По сути, Запад воплотит план немецких нацистов по порабощению востока.

    Так что каждому есть, за что бороться, это надо осознать, как и то, что борьба будет долгой и тяжелой.

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