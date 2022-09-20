Политолог: Жители освобожденных территорий воспринимают Россию как защитницу

Жители Донецка, Луганска и освобожденных украинских территорий понимают, что для киевской власти они уже много лет назад стали чужими», а вот для российской – свои. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги соцопросов, посвященных уровню пророссийских настроений в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области.

«Опросы показывают очевидное: люди, живущие в ДНР, ЛНР, очень хотят определенности, хотят перестать бояться украинских нацистов, которые показали себя недавно во всей красе при проведении «зачисток» в той части Харьковской области, которую они временно оккупировали. И, конечно, это очень ясный сигнал», – говорит директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Собеседник обращает внимание на то, что первые соцопросы проводились в конце прошлого месяца и с того момента рейтинги идеи референдума выросли. «Готовность голосовать «за» вступление в состав России, если считать от активной части избирателей, везде превышает 80 процентов и доходит до 93 процентов, что очень хороший показатель. В Херсоне показатели ниже всего, однако и там они – выше 80. Это говорит о том, что в Херсоне меньше всего пострадали от нацистской военщины, но даже там идет серьезный перелом в настроениях. Если еще в марте в центр Херсона многие горожане выходили на улицы с желто-голубыми флагами, то сейчас таких днем с огнем не найдешь, потому что большинство людей теперь там презирают Украину, боятся ее. Для них Россия – как раз «таблетка от страха», – пояснил Данилин.

«Сегодня Россия на этих землях воспринимается как символ помощи и защиты. Люди там увидели реальную поддержку со стороны волонтеров, строительство новых больниц и школ. Люди увидели, как отмечался День знаний 1 сентября. Все регионы России выражали им свою солидарность, как включились в сбор помощи для жителей освобожденных украинских регионов. И, конечно, Россия – это гарантия определенности. Ни метр земли врагу не отдадим», – подчеркивает Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководству своих регионов с призывом о проведении референдумов по вхождению в состав России.

Во вторник стали известны итоги опроса, который провел среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). Итоги показали высокий уровень популярности идеи о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации.

Так, в ДНР в соответствующем референдуме о вхождении в состав РФ готовы принять участие 86% респондентов, в ЛНР – 87%. В свою очередь, 83% жителей Запорожской области также выразили желание участвовать в подобном плебисците, в Херсонской области – 72% жителей.

При этом в ДНР «за» вхождение республики в состав России – 94% от числа тех, кто готов принять участие в голосовании, в ЛНР – 93%, в Запорожской области – 87%, в Херсонской – 80%. При этом популярность идеи остаться в составе Украины находится на уровне статистической погрешности.

В опросе приняли участие: в ДНР, ЛНР и Запорожской области – по 993 респондента, в Херсонской области – 1000 респондентов. Выборка квотная по полу и возрасту. Опросы проводились 13-14 сентября методом телефонного обзвона. Погрешность опроса составляет 2,1%.

Схожий расклад настроений зафиксировала и другая социологическая служба – ИНСОМАР, которая также проводила – опрос на освобожденных территориях, а также в Донбассе.