Посол ЛНР заявил о запуске подготовки к референдумам в ДНР и ЛНР

Запущен процесс подготовки к проведению референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в Родион Мирошник в эфире канала «Россия-24».

«Мы имеем сейчас договоренность на уровне глав Луганской народной республики и Донецкой народной республики о координации и синхронизации действий по подготовке к референдуму, то есть процесс уже, по сути, запущен, сейчас идет его формализация, идет отработка всех механизмов, которые должны быть задействованы при организации референдума», – цитирует его ТАСС.

По словам Мирошника, основным ориентиром в процессе проработки процедуры референдума станет требование обеспечить прозрачное волеизъявление людей. Он заявил, что к процессу подготовки проведения референдума будут привлечены эксперты, обладающие большим опытом организации народных волеизъявлений.

«В мире есть огромное количество форматов, в которых проводились референдумы на разных территориях в разных условиях, поэтому сейчас речь идет о том, каким образом мы сформулируем вот эту процедуру», – указал посол.

Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.

В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.

Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.

Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом.

Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе администрации Владимиру Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в России.