Политолог назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом

«Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Жители Донбасса хотят прекратить ту гражданскую войну, которая непрерывно шла на их родине в течение последних восьми лет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик с призывом немедленно провести референдумы о присоединении к России.

«Проведение референдума о признании Луганской и Донецкой народных республик субъектами РФ – это логичный процесс. Ранее Россия признала независимость этих республик. Теперь решение о статусе этих регионов должны принять сами местные жители – другого пути просто не существует. Что касается освобожденных территорий, то их статус еще предстоит определить. В любом случае, установление окончательного статуса донбасских республик и освобожденных территорий станет залогом мира не только в этих регионах, но и во всей Украине», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По словам аналитика, в ЛНР препятствий для организации референдума вообще нет, так как территория этого региона полностью освобождена. «В Донецкой народной республике же могут возникнуть проблемы, так как в республике спецоперация еще не завершена», – напомнил он.

Собеседник подчеркнул: стремление жителей ЛНР И ДНР определить статус своих республик основывается, прежде всего, на желании людей жить в мире. «Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Местные жители хотят прекратить ту гражданскую войну, которая происходила в Донбассе в течение последних восьми лет. А спецоперация России на Украине – это деятельная попытка силовым путем прекратить эту войну на территории не чужого нам государства», – заключил политолог.

В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету – парламенту Луганской народной республики с инициативой немедленно провести референдум о признании республики частью Российской Федерации. В Общественной палате заявили, что вхождение ЛНР в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.

Киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру, отмечается в обращении ОП. Общественники ЛНР также выразили уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.

Чуть позже в этот же день аналогичное обращение к главе и парламенту Донецкой народной республики прозвучало от Общественной палаты ДНР. «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил, – цитировал ТАСС заявление главы ОП Алексея Кофмана. – В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума».

Лучшей датой для проведения ДНР референдума о признании субъектом России будет 4 ноября, поделился мнением Кофман в эфире телеканала «Россия-24».

Референдум о признании ЛНР субъектом России состоится осенью, в ближайшее время, предположил в комментарии ТАСС депутат Виктор Водолацкий – первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР. «Избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа. Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки», – подчеркнул Водолацкий.

Вечером в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в телефонном разговоре с коллегой из ЛНР Пасечником обсудил обращения общественных палат и предложил синхронизировать дальнейшие действия двух республик. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале донецкого руководителя. Есть «предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – цитирует Пушилина ТАСС.

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