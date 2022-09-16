Как россияне помогают спецоперации на Украине

Месяцы, прошедшие с начала СВО, показали полную поддержку обществом спецоперации. При этом обычные люди и предприниматели собирают гуманитарную помощь, сдают деньги на коптеры и рации для подразделений ДНР и ЛНР, футбольные фанаты записываются добровольцами, а известные артисты выступают в госпиталях. Но депутаты отмечают, что на этом фоне пока не очень заметна помощь крупного бизнеса.

Волонтеры группы «Сахалин. Своих не бросаем» собрали и передали бойцам в зоне СВО квадрокоптеры, генераторы, рации, радиостанции, спальники, одежду, провизию и другое необходимое имущество на 5 млн рублей. Об этом в среду сообщил сахалинский портал АСТВ.ру. Инициатива сахалинцев – один из множества похожих независимых добровольческих проектов по помощи Донбассу и солдатам на передовой, возникших с начала спецоперации. К слову, «Своих не бросаем», весьма быстро собравшие пакет помощи на пять миллионов – сравнительно небольшой проект (на его Telegram-канал подписано около полутора тысяч участников).

По всей стране в практику вошли и сборы теплых вещей и медикаментов для людей из городов и поселков, разрушенных обстрелами ВСУ, а также закупка тепловизоров, бронежилетов, раций для донецких и луганских подразделений. Рост гражданской активности констатируют и в Госдуме. «В каждом регионе, где я бываю, люди собирают деньги. Москва не исключение», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин.

Огромную поддержку оказывает средний бизнес, отмечает депутат. «Бизнесмены этого уровня собирают помощь самостоятельно – кто-то где-то служил, у кого-то какие-то знакомые выходят на командиров военных частей или просто передают деньги проверенным людям, которые осуществляют сборы. В Telegram-каналах достаточно много таких групп», – подчеркнул Делягин.

Эксперты отмечают, что инициативы по поддержке Донбасса быстро распространяются внутри сообществ по интересам – и это не только клубы ветеранов боевых действий или силовых служб, но и, например, футбольные болельщики. «Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку. Люди всячески поддерживают: и морально, и стараются материально как-то поддержать», – сказал РИА Новости инструктор недавно созданного фанатского подразделения по защите Донбасса с позывным «Ярый».

Совместными усилиями обычных граждан, бизнесменов и государства с марта в Донбасс и на освобожденные территории было доставлено без малого 55 тысяч тонн гумпомощи, проведено порядка полутора тысяч гуманитарных акций, отчитался в середине августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Оказание помощи участникам СВО – это сугубо добровольное дело, подчеркивает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший эмиссар МИДа по правам человека Константин Долгов. «Считаю, что важно максимально помогать нашим доблестным ребятам, воюющим с нацистами. Это народное движение. Оно довольно широкое, – отметил сенатор. – Я сам участвую в сборе средств и соответствующей материальной поддержки.

Обязаловки здесь быть не должно, но уверен, что каждый настоящий патриот найдет возможность поддержать наших солдат и офицеров, а также ополченцев Донбасса».

Формы и каналы помощи различны. С одной стороны, усилия благотворительных НКО и инициативы граждан координируют крупные общественные и партийные структуры. В первую очередь следует упомянуть: проект ОНФ «Все для победы» (и в том числе связанный с этим проектом адресный сбор на квадрокоптеры и обмундирование для бойцов народных республик, который был объявлен на канале «Соловьев.Live»), гуманитарную акцию «#МыВместе с Донбассом» и проекты, которые с апреля ведет Российское военно-историческое общество. В регионах роль координаторов берут на себя местные общественные палаты – так, к примеру, Нижегородская областная ОП недавно собрала 20 тонн помощи и «оборудования для наших воинов на передовой» при поддержке «Городского совета отцов» и регионального объединения ветеранов боевых действий.

С другой стороны, продолжают работать и вновь возникают автономно действующие гуманитарные проекты, которые занимаются адресной поддержкой мирных жителей, беженцев или конкретных подразделений. Примером может служить упомянутая выше сахалинская инициатива. Несколько месяцев существуют и всероссийские (или по крайней мере межрегиональные) акции помощи. Можно упомянуть проект «Тыл», который ведут волонтер Александр Жучковский и публицист Евгений Норин, а также инициативы «Донбасс-22», «ОПСБ» и проект «Буханка». Если судить по отчетам о результатах сборов, которые публикуют в Telegram-каналах, суммы помощи на каждую разовую акцию могут составлять от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей, но, как правило, не больше 10 миллионов.

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«В любом случае важно, чтобы было общественное вовлечение в сбор помощи участникам спецоперации, – отмечает экономист Василий Колташов. – Любая волонтерская работа помогает людям на театре военных действий и демонстрирует обществу, как нужно вести себя, что такое солидарность, политическое сознание и понимание своего долга. Долга, не обязательно состоящего в том, чтобы надеть форму, но состоящего в том, чтобы участвовать в большом, всех нас касающемся деле».

Помимо материальной, крайне важна и моральная поддержка наших солдат, подчеркивает депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай. «Я особенно хотел бы отметить певицу Юлию Чичерину, певца и композитора Алексея Поддубного (Джанго). Эти люди – молодцы, хочу сказать им искреннее спасибо. Даже приезд в Донецк актера Ивана Охлобыстина был существенной моральной поддержкой», – подчеркнул собеседник.

«Я сам был в подобной ситуации, когда служил – ждал поддержки общества. Затем уже выступал перед воинами-интернационалистами, выполнявшими долг в Афганистане. Поэтому для меня очевидно: все, кто не в окопах, должны всячески поддерживать и заботиться о бойцах», – говорит актер, известный по роли в сериале «Кадетство», народный артист России Валерий Баринов.

По словам собеседника, его недавний визит в госпиталь в Ростове-на-Дону проходил на фоне особых, непередаваемых эмоций. «Сначала мы выступили внизу для бойцов, а потом мне предложили подняться в травматологию. Мне сказали: «Ребята вас там ждут!» И они действительно ждали, что придет известный человек, актер, фильмы с которым они все смотрели, и скажет: «Вы не напрасно отдаете свои жизни! Для защитников нашей Родины это крайне важно – понять, что они делают справедливое и нужное дело. И общество, и государство должны наращивать такую работу», – пояснил собеседник.

Отметим, что деятели искусств помогают не только выступлениями. К примеру, во вторник портал «ТатарИнформ» рассказал о том, что заслуженный певец Татарстана Фирдус Тямаев организовал доставку в Донбасс гуманитарной помощи, собранной через местную газету жителями двух районов республики (многие из которых жертвовали из собственных пенсий). Для доставки груза артист выделил принадлежащий ему автобус, а водителем выступил родной брат исполнителя.

«Помощь тем более важна сейчас – в такой исторический момент, значительность которого мы даже сейчас до конца не можем осознать», – отмечает Баринов, упомянув последние события в зоне спецоперации.

«Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», – цитирует ТАСС заявление, которое сделал в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник. Руководитель республики подчеркнул, что луганская народная милиция и союзные войска гарантируют безопасность границы. Российская армия и союзники пресекают попытки ВСУ форсировать Северский Донец и прорвать фронт у Красного Лимана на севере ДНР. «Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше», – передавало РИА Новости слова главы харьковской администрации Виталия Ганчева.

«Все бойцы, а не только те, которые вышли на прошлой неделе из-под Изюма, Балаклеи и других населенных пунктов, нуждаются в уверенности, что тыл – власть и общество – за них, и что СВО будет продолжена до победного конца, что линия будет абсолютно твердой», – подчеркнул депутат Бородай.

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В этой связи вызывает вопросы позиция некоторых крупных российских предпринимателей, замечает коллега Бородая Михаил Делягин. Он подчеркнул, что ни разу ни слышал о том, чтобы СВО помогал «олигархический бизнес». «Люди, получающие 30-40 тысяч рублей, перечисляют деньги, сами привозят помощь. А господа олигархи предпочитают покупать новые яхты... Многие мои знакомые либералы, которые плохо относятся к государству, СВО и русской армии – даже они собирают деньги на то, чтобы помогать беженцам, которые, выбирая между Европой и Россией, предпочли Россию», – подчеркнул депутат.

Делягин сообщил, что на этой неделе отправил запросы в госкорпорации и крупнейшие российские компании. «Попросил рассказать, как они помогают волонтерам, нашим военным, украинским беженцам», – пояснил замглавы думского комитета по экономической политике.

Экономист Колташов согласен, что крупный отечественный капитал не слишком заметен в помощи спецоперации. «Металлургический бизнес говорит о том, что его выгнали с европейского рынка и «на кой черт нам нужна ваша СВО», – подчеркнул собеседник. Им нужен обвал рубля, чтобы окупить издержки. На Украине, по сути, идет гражданская война, и наш бизнес не консолидирован, разделен, поэтому идея «купить танк для полка» или как-то вложиться в приобретение гуманитарной помощи, закупки дорогостоящего оборудования, например, тепловизоров – это для тех, кто поддерживает СВО».

Критикам возразил глава думского комитета по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Крупный бизнес помогает очень активно, подчеркнул он. Буквально на следующий день после начала спецоперации гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов, который возглавляет Союза машиностроителей России, предложил на добровольной основе сформировать фонд «Всегда рядом». В него поступают деньги от сотрудников и руководителей различных предприятий. На основе заявлений на счета фонда переводятся части зарплаты. Руководители предприятий перечисляют недельную зарплату, подчеркнул депутат. В короткие сроки удалось собрать более 300 млн рублей, большая часть из которых уже потрачена.

«В основном это гуманитарные грузы – от продуктов питания, средств гигиены и постельного белья – до дизельных электростанций, стиральных машин, моющих машин, полевых кухонь... Уже поставлено 230 тонн гуманитарной помощи, она пошла в конкретные населенные пункты по линии МЧС или Минобороны», – сказал Гутенев.

Кроме того, через Минобрнауки России стало известно о потребностях одного из университетов Донбасса в лабораторном оборудовании, станках, учебной литературе. «Груз был собран и доставлен буквально на днях. В процессе передачи будут участвовать несколько ректоров ведущих российских вузов, также будет подписано соглашение о сотрудничестве», – подчеркнул собеседник.

По оценке Гутенева, наиболее активно помогает крупный и малый бизнес, а средний «занял выжидательную позицию». «Для некоторых направлений среднего бизнеса были весьма непростые времена. Неслучайно государство активно помогало, формируя различные преференции по проверкам, налоговые отсрочки. Поэтому в целом отзывчивость бизнеса очень высокая. То, что это происходит непублично, не может не радовать, потому что здесь нет места гордыне и тщеславию – кто кому сколько перечислил и пожертвовал. Это должно быть обезличено через общественные организации, различные гуманитарные фонды», – указал депутат.

В том, что ситуация на фронте сплотила все российское общество, убежден депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. «Несмотря на то, что некоторые паникеры поверили в украинскую дезинформацию, я уверен, что, как минимум, процентов 80% населения России поддерживают СВО. А в случае развития событий по более жесткому сценарию, поддержка со стороны российских граждан только усилится. Они уже насмотрелись на то, что творят бандеровцы на оккупированных территориях», – считает донецкий парламентарий.