На «Соловьев Live» стартовал марафон по сбору средств для Донбасса

На канале «Соловьев Live» в течение 23 июня проходит марафон «За нами Правда! Все для Победы!» в поддержку проектов «Народного фронта», направленных на помощь военным, которые сражаются с нацизмом. За первые 1 час 50 минут эфира было собрано 13 млн 903 тыс. 938 рублей, которые поступили от 6186 граждан России.

Марафон стартовал в 8.00 беседой в студии ведущего канала Владимира Соловьева и руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.

«Гуманитарная миссия Народного фронта начала работать в Ростовской области еще до начала специальной военной операции. Мы создали представительства в ЛНДР и, находясь там, увидели, что ребятам – бойцам Народной милиции – крайне не хватает квадрокоптеров, касок, бронежилетов, берцев. Увидели, что сборами занимаются военкоры, и 26 мая встретились и решили объединить усилия. И, конечно, моральная поддержка очень важна», – приводятся слова Кузнецова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На ресурсах Народного фронта «Все для Победы» pobeda.onf.ru и «Zа нами правда» есть специальный раздел «Слова поддержки бойцам», где можно написать текстовое сообщение и для российских военнослужащих и ополченцев республик Донбасса. А в пабликах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно оставить защитникам свое аудиосообщение. Народный фронт передает все текстовые и аудиопослания от жителей России офицерам и солдатам, которые сражаются с националистами.

Прямо во время старта марафона ведущий эфира Владимир Соловьев протестировал, как организована техническая сторона сбора средств. Он навел камеру мобильного на QR-код, перешел в поле ввода данных карты от банка ПСБ и призвал зрителей и слушателей трансляции делать переводы для военных подразделений Донбасса.

Курируют денежные сборы на конкретные подразделения лучшие военные журналисты России, музыканты, актеры, спортсмены и другие известные люди страны. О старте персонального сбора объявил и сам Владимир Соловьев – один из самых популярных журналистов России. Это постоянный сбор под названием «Летайте, братья!» Сбор открыт на современные квадрокоптеры для разведывательных подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с квадрокоптерами военнослужащие и самые активные участники сбора получают специальные подарки от Соловьев Live – оригинальные патчи, фирменный бафф и брелок.

«У нас сегодня весь день марафон на наших ресурсах, если вы хотите почувствовать сопричастность – не забудьте перечислить ваши деньги, это деньги на правильные цели. Они пойдут на закупку всего необходимого для ребят из Донецкой, Луганской народных республик. Война все расставит по своим местам», – подчеркнул телеведущий. Он также пообещал, что каждый час в ходе марафона будет объявлять о сумме перечислений к текущему моменту. В рамках марафона на канале «Соловьев Live» в четверг ожидаются выступления народного артиста России, куратора сбора в проекте Народного фронта «Все для Победы» Дмитрия Певцова, популярного блогера Юрия Подоляки, руководителей региональных исполкомов Народного фронта в Севастополе и Новосибирской области Ларисы Мельник и Светланы Заикиной, а также Юрия Гагарина, волонтера из Челябинска, который добровольно присоединился к военным ДНР и получил позывной «Ангел» за спасение более чем 300 детей в Мариуполе. А в завершение марафона о проекте «Все для Победы» расскажет Денис Лебедев, чемпион мира по версиям WBA, IBF.