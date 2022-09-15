«Единая Россия» доставила в районы Херсонской области около 20 тонн медикаментов

Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» привезли физраствор и глюкозу в Новотроицкую, Геническую и Новокаховскую больницы, а в библиотеку села Громовка в Херсонской области передали 1000 книг на русском языке, собранных на фестивале «Таврида.Арт».

Всего участники фестиваля «Таврида.Арт» из разных регионов страны собрали для жителей освобожденных территорий 6 тыс. книг. Это классические произведения, русские народные сказки, стихи и проза. Отечественная литература отправится в библиотеки, школы, детсады и учреждения культуры.

«Книги на русском языке крайне востребованы в Херсонской области. У нас был опыт выдачи книг в центре гуманитарной помощи в Херсоне, они разлетелись как горячие пирожки. Дети, которые брали книги, сразу садились и начинали их читать. Люди соскучились по русской литературе. Ведь в последние несколько лет на Украине было законодательно запрещено издавать книги на русском языке», – приводятся слова депутата Госдумы, заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, руководителя гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игоря Кастюкевича на сайте партии.

Кроме того, волонтеры гуманитарной миссии партии вместе с российскими военными и Росгвардией привезли в учреждения здравоохранения области необходимые для работы стационаров препараты: физраствор, глюкозу. Их завезли в Новотроицкую, Геническую и Новокаховскую больницы.

Региональные отделения партии «Единая Россия» доставили уже более 13 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной в Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России».

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на технические средства для поддержки Народной милиции ЛДНР.

В Донбассе и на освобожденных территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе.