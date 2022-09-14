«Лидеры России» начали помогать восстанавливать здоровье жителям Донбасса

Участники конкурса «Лидеры России» начали помогать жителям ЛНР и ДНР восстанавливать здоровье, для этих целей выделены лучшие больницы и санатории страны.

Российские волонтеры, направляющиеся на помощь Донбассу, проходят психологическую подготовку в санатории-профилактории «Заря» Донского государственного технического университета, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Если сначала добровольческое движение только набирало обороты, то теперь это уже настоящий поток, который с каждым днем становится сильнее и заметнее», – сообщил финалист трека «Здравоохранение» третьего и четвертого сезонов конкурса управленцев «Лидеры России», главный врач санатория Алексей Ткачев в Ростовской области.

С июня 2022 года в «Заре» побывало уже более 500 добровольцев – это мужчины и женщины от 20 до 50 лет и старше из разных регионов России. На протяжении нескольких дней люди могут здесь отдохнуть и пообщаться, а также получить поддержку психологов и врачей.

В оздоровительных центрах ДГТУ, расположенных в городе Азове Ростовской области и селе Дивноморском под Геленджиком, отдыхают дети из республик Донбасса вместе со своими родителями.

Они в полном объеме получают медицинскую и психологическую помощь, необходимые медицинские препараты, а педагоги ДГТУ организуют для ребят учебные занятия, чтобы они не отставали от школьной программы. В общей сложности эти российские здравницы приняли уже более 600 детей с Донбасса.

«Первым делом у наших гостей возникает культурный шок. Они видят прекрасные корпуса, хорошее питание, чистое море, доброе отношение, и их представление о России полностью переворачивается. Многие из них действительно считали, что Крымский мост – это выдумка, что его не существует. Нам сложно представить, что им там пропагандируют. Поэтому поездка к нам – это лучшая гуманитарная помощь. Люди своими глазами смогли увидеть, какая наша страна мирная и развитая», – отметил Ткачев.

Врачи детской городской поликлиники № 45 Ростова-на-Дону обеспечивают медицинское сопровождение «Университетских смен», которые проходят в Южном федеральном университете. Участниками проекта, организованного Минобрнауки и Минпросвещения, уже стали более 100 подростков 14-17 лет из ДНР и ЛНР.

За здоровьем ребят из народных республик Донбасса наблюдают педиатры и медсестры. Об этом сообщил финалист трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – заместитель главного врача по экономическим вопросам детской поликлиники № 45 Николай Безуглый (Ростовская область).