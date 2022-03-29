Куда вложить силы, когда тебе плохо

События последних нескольких недель привели к тому, что множество людей стали беженцами – они лишились жилищ, имущества, иногда даже близких. Они – часто отнюдь не в юном возрасте – вынуждены начинать жизнь с нуля. Там, где идут бои или где они только что закончились, людям не хватает самого необходимого, включая еду.

Конечно, государство прилагает усилия, чтобы помочь всем пострадавшим. Но есть множество людей, которые понимают, что здесь нужны усилия каждого, а не только государства.

Еще до 24 февраля добровольцы собирали средства и привозили в Донбасс самое необходимое. Но сегодня участие в такой помощи особенно важно для всех нас – потому что мы, помогая другим, разворачиваем в правильном направлении и свою собственную жизнь. Мы делаем ее гораздо более достойной, подлинной – и в итоге более счастливой, чем до этого.

Потрясение, которое мы переживаем, может обратиться к нашему благу. Это важно осознать, потому что многие в эти дни выражают свою растерянность и тревогу. Жизнь утратила ту стабильность, к которой мы уже успели привыкнуть, и оказалось, что мы зависим от событий, на которые никак не можем повлиять. Как сообщается, в стране выросло потребление антидепрессантов – люди пытаются заесть стресс таблетками. Но это едва ли уместная реакция. Любые события в нашей жизни – это материал, из которого мы можем что-то построить. Испытания дают возможность вырасти, измениться, разобраться с целями и ценностями в своей жизни – и выйти из текущих событий другими и намного лучшими людьми. Впрочем, это вопрос нашей воли и нашего выбора, куда мы будем двигаться – к росту или к деградации.

Иногда жизнь грубо будит человека – когда он сталкивается с пугающим диагнозом, разорением или еще чем-то, что заставляет его задуматься: а правильно ли он живет? А туда ли он бежит? Иногда такое пробуждение носит коллективный характер и связано не с личными, а с общественными потрясениями. Как-то я видел рекламу нового смартфона со слоганом: «На что ты потратишь свою жизнь?». Вероятно, авторы слогана хотели сказать, что со смартфоном ты сможешь делать фотографии и делиться ими в сетях, и вообще наполнить свои дни самыми увлекательными занятиями. Однако напрашивалась и более ироничная интерпретация – после таких покупок твоя жизнь будет заполнена выплатой кредитов, чем же еще.

Но, вероятно, совершенно невольно авторы рекламы поставили действительно важный вопрос: на что я хочу потратить мою жизнь? Ради чего я живу и что делает меня действительно счастливым? Довольно долгое время мы жили в условиях, когда реклама внушала нам, что мы будем счастливы, если будем потреблять последние модели смартфонов, самую модную одежду, все то, что нам настойчиво предлагали купить. Теперь возможностей покупать у нас будет несколько меньше, а многие модные бренды ушли с нашего рынка.

Некоторые бренды торговали не столько устройствами (аналогичные по возможностям устройства можно было купить много дешевле), сколько престижем и чувством принадлежности. Они давали возможность ощутить себя успешным человеком, который изящным движением вынимает из кармана не какой-нибудь, а флагманский смартфон – и это дает ему возможность чувствовать свою сопричастность к глобальному миру высоких технологий.

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Такие вещи удовлетворяли прежде всего психологические потребности. Они подавались не просто как что-то практически полезное, но как благо и ценность, знак допущенности и принадлежности. И вот мы их лишились – по крайней мере, они стали намного менее доступными. И это ставит нас перед вопросом, а во что нам стоит вкладываться и на что тратить наши средства и силы. Мы можем обнаружить нечто важное и очень хорошее. То, что даст нам гораздо больше внутреннего удовлетворения, чувства принадлежности и достоинства. Это не покупки новых вещей, а помощь тем, кому несравненно тяжелее, чем нам.

Избавление от уныния, подавленности и растерянности действительно можно купить – вложившись не в вещи, а в людей. Мы не можем контролировать события на международной арене – но мы можем совершить достойный выбор в той ситуации, в которой мы оказались. Мы можем принять участие в чем-то достойном и праведном, должном и спасительном. В Евангелии Христос обещает вечное благословение тем, кто одевает нагих и кормит голодных. Все, что мы делаем для них, Он принимает как сделанное лично для Него.

Помощь нуждающимся принесет нам несопоставимо больше радости и пользы, чем новый смартфон или одежда от какого-то модного бренда. Если мы сделаем верный выбор, то окажется, что мы, лишившись хлама, приобрели истинное сокровище.