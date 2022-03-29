Куда вложить силы, когда тебе плохо

Взгляд
29 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
Разделы

«Свобода» от российского газа влетит прибалтам в копеечку

Прибалтика надеется обойтись без российского газа REUTERS/Ints Kalnins
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться. Все это ставит их перед лицом не очень приятных вариантов. Газ, поступающий не от России, а из других источников, обойдется им гораздо дороже – да и не факт, что его будет хватать. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
Перейти в раздел…

Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
Перейти в раздел…

Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского

У президента США было бы гораздо меньше политических проблем, если бы его сын не был наркопотребителем Nick Wass/AP/ТАСС
Американцы неохотно признали связь между Пентагоном и засекреченными лабораториями на Украине, где исследовали биологическое оружие. Теперь установлена связь между лабораториями и семьей Джо Байдена, которая неплохо заработала на патогенах и токсинах. В сложившихся условиях президент Зеленский может стать опасен лично для президента США.  Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Куда вложить силы, когда тебе плохо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Помощь нуждающимся принесет нам несопоставимо больше радости и пользы, чем новый смартфон или одежда от какого-то модного бренда. Если мы сделаем верный выбор, то окажется, что мы, лишившись хлама, приобрели истинное сокровище. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 17)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
В столице завершается отопительный сезон. По мнению киевлян, такой шаг выглядит преждевременным и говорит о жесткой экономии ресурсов со стороны энергогенерирующих компаний. В то же время ВСУ сообщают о военных успехах в пригородах Киева, которых в реальности нет. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Киев затягивает безвыигрышную партию

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
Тормозя достижения прогресса в урегулировании конфликта, Украина рискует оказаться в ситуации шахматного цугцванга, когда с каждым новым днем переговоров ее положение будет становиться все более безальтернативным. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Истинная стратегия Байдена

30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...

В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
  • Да

  • Нет

  • И раньше не звонили
В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле указали на последствия отказа ЕС платить за газ в рублях
    Пушилин обсудил с Кадыровым освобождение и восстановление Мариуполя Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти Глава концерна E.ON назвал срок отказа Германии от российского газа Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России
    ВСУ обстреляли Донецк из запрещенного оружия Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США Япония призвала не расплачиваться за российский газ рублями Постпред России при ЕС назвал самоубийственным отказ Европы от российского газа
    В Кремле исключили возможность применения ядерного оружия на Украине Сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине Австралия ввела санкции против России под видом борьбы с коррупцией В украинских портах заблокированы более 60 иностранных судов

    Главная тема


    Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского

    битва за Мариуполь


    Эксперт назвал уязвимые места обороны комбината «Азовсталь»

    боевые товарищи


    Кадыров объяснил цель неожиданного визита в Мариуполь

    зверства нацбатов


    Минобороны: В Мариуполе нацисты вырезали свастику на телах гражданских лиц

    Видео

    Шокирующие тарифы


    «Свобода» от российского газа влетит прибалтам в копеечку

    продовольственный кризис


    Украинские власти приговаривают население к голоду

    создание империи


    Как Новороссия стала важнейшей частью России

    эскадра в средиземноморье


    Российский флот готовился к крупному сражению с Западом

    информационная атака


    Польша решила надавить на Калининград

    захват воображения


    Валерий Коровин: Как возникли информационные войны

    культурная элита


    Игорь Мальцев: Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

    шахматный цугцванг


    Александр Бобров: Киев затягивает безвыигрышную партию

    на ваш взгляд


    Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
    Сергей Худиев

    Куда вложить силы, когда тебе плохо

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		29 марта 2022, 09:00

    События последних нескольких недель привели к тому, что множество людей стали беженцами – они лишились жилищ, имущества, иногда даже близких. Они – часто отнюдь не в юном возрасте – вынуждены начинать жизнь с нуля. Там, где идут бои или где они только что закончились, людям не хватает самого необходимого, включая еду.

    Конечно, государство прилагает усилия, чтобы помочь всем пострадавшим. Но есть множество людей, которые понимают, что здесь нужны усилия каждого, а не только государства.

    Еще до 24 февраля добровольцы собирали средства и привозили в Донбасс самое необходимое. Но сегодня участие в такой помощи особенно важно для всех нас – потому что мы, помогая другим, разворачиваем в правильном направлении и свою собственную жизнь. Мы делаем ее гораздо более достойной, подлинной – и в итоге более счастливой, чем до этого.

    Потрясение, которое мы переживаем, может обратиться к нашему благу. Это важно осознать, потому что многие в эти дни выражают свою растерянность и тревогу. Жизнь утратила ту стабильность, к которой мы уже успели привыкнуть, и оказалось, что мы зависим от событий, на которые никак не можем повлиять. Как сообщается, в стране выросло потребление антидепрессантов – люди пытаются заесть стресс таблетками. Но это едва ли уместная реакция. Любые события в нашей жизни – это материал, из которого мы можем что-то построить. Испытания дают возможность вырасти, измениться, разобраться с целями и ценностями в своей жизни – и выйти из текущих событий другими и намного лучшими людьми. Впрочем, это вопрос нашей воли и нашего выбора, куда мы будем двигаться – к росту или к деградации.

    Иногда жизнь грубо будит человека – когда он сталкивается с пугающим диагнозом, разорением или еще чем-то, что заставляет его задуматься: а правильно ли он живет? А туда ли он бежит? Иногда такое пробуждение носит коллективный характер и связано не с личными, а с общественными потрясениями. Как-то я видел рекламу нового смартфона со слоганом: «На что ты потратишь свою жизнь?». Вероятно, авторы слогана хотели сказать, что со смартфоном ты сможешь делать фотографии и делиться ими в сетях, и вообще наполнить свои дни самыми увлекательными занятиями. Однако напрашивалась и более ироничная интерпретация – после таких покупок твоя жизнь будет заполнена выплатой кредитов, чем же еще.

    Фото: Ute Grabowsky/Global Look Press

    Но, вероятно, совершенно невольно авторы рекламы поставили действительно важный вопрос: на что я хочу потратить мою жизнь? Ради чего я живу и что делает меня действительно счастливым? Довольно долгое время мы жили в условиях, когда реклама внушала нам, что мы будем счастливы, если будем потреблять последние модели смартфонов, самую модную одежду, все то, что нам настойчиво предлагали купить. Теперь возможностей покупать у нас будет несколько меньше, а многие модные бренды ушли с нашего рынка.

    Некоторые бренды торговали не столько устройствами (аналогичные по возможностям устройства можно было купить много дешевле), сколько престижем и чувством принадлежности. Они давали возможность ощутить себя успешным человеком, который изящным движением вынимает из кармана не какой-нибудь, а флагманский смартфон – и это дает ему возможность чувствовать свою сопричастность к глобальному миру высоких технологий.

    Такие вещи удовлетворяли прежде всего психологические потребности. Они подавались не просто как что-то практически полезное, но как благо и ценность, знак допущенности и принадлежности. И вот мы их лишились – по крайней мере, они стали намного менее доступными. И это ставит нас перед вопросом, а во что нам стоит вкладываться и на что тратить наши средства и силы. Мы можем обнаружить нечто важное и очень хорошее. То, что даст нам гораздо больше внутреннего удовлетворения, чувства принадлежности и достоинства. Это не покупки новых вещей, а помощь тем, кому несравненно тяжелее, чем нам.

    Избавление от уныния, подавленности и растерянности действительно можно купить – вложившись не в вещи, а в людей. Мы не можем контролировать события на международной арене – но мы можем совершить достойный выбор в той ситуации, в которой мы оказались. Мы можем принять участие в чем-то достойном и праведном, должном и спасительном. В Евангелии Христос обещает вечное благословение тем, кто одевает нагих и кормит голодных. Все, что мы делаем для них, Он принимает как сделанное лично для Него.

    Помощь нуждающимся принесет нам несопоставимо больше радости и пользы, чем новый смартфон или одежда от какого-то модного бренда. Если мы сделаем верный выбор, то окажется, что мы, лишившись хлама, приобрели истинное сокровище.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •