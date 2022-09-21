Эксперт: Решения Путина упростят снабжение союзных войск в Донбассе

«Важно, что в кратчайшие сроки будут устранены все вопросы по статусу и обеспечению военнослужащих ДНР и ЛНР. Это приблизит нас к победе», – завил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Это крайне необходимое выступление главы государства. Нынешние действия, наряду с необходимыми управленческими и кадровыми решениями в Минобороны и ОПК, обеспечат достижение победы на территории Украины», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

«Особенно важно то, что теперь будет определен статус военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик, а также других освобожденных территорий. Это поможет решить вопрос с обеспечением данной группировки войск всем необходимым», – считает собеседник.

«Также стоит обратить внимание на экстренное решение комплекса тяжелых организационных и юридических вопросов в области оборонно-промышленного комплекса. Мы видим четкое и прямое указание президента на это», – подчеркнул эксперт.

В среду президент России Владимир Путин поручил правительству и министерству оборону в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением.

Кроме того, Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.

Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.

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