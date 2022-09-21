В ДНР отреагировали на заявления Путина о мобилизации и поддержке референдумов

После принятого решения о проведении частичной мобилизации и референдумов ход боевых действий ускорится, заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обращение президента России к нации.

«Сегодня мы наблюдаем, что наступательные действия союзных войск замедлились в связи с тем, что ВСУ получают огромное количество видов западных вооружений. Я думаю, что озвученные сегодня Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу решения назрели давно», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его словам, заявления президента Путина и министра обороны Шойгу в республике оценивают положительно. «Более серьезное вмешательство России в конфликт станет серьезным подспорьем для освобождения наших территорий», – подчеркнул собеседник. Он уверен, что после принятого решения о частичной мобилизации ход боевых действий ускорится.

«Действия России своевременны», – добавил Бердичевский. Он напомнил, что Москва предпринимала попытки мирного урегулирования конфликта. «И мы понимаем, что Украина никогда бы не пошла на эти переговоры, – указал собеседник. – Мы уже видели это на примере Минских соглашений. Поэтому у нас не было никаких иллюзий, и мы были готовы к любому развитию событий. Я надеюсь, что те мобилизационные силы и ресурсы, которые есть у России, сыграют свою роль».

Бердичевский, ссылаясь на заявления министра обороны Сергея Шойгу о потерях ВСУ, отметил, что большое количество идейных и боеготовых украинских подразделений были уничтожены в Харьковской области. «Успехи российской армии в наступательном движении будут способствовать тому, что украинские солдаты будут деморализованы», – считает он.

Что касается проведения референдумов, то Бердичевский не исключает провокаций со стороны Украины. «Мы не расслабляемся ни на день. Мы готовы к проведению голосования. Задача номер один сейчас – обезопасить население во время проведения голосования. Соответствующие меры будут приняты», – подчеркнул депутат парламента ДНР.

Обстановка в Донецке вчера и сегодня, продолжает эксперт, относительно спокойная. «ВСУ обстреливают обычно четыре района: Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский. Такое затишье подозрительно, – добавил собеседник. – Будем надеяться, что обстановка будет оставаться спокойной».

В среду президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Днем ранее в Госдуме одобрили поправки к законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым появляются такие статьи, как «Добровольная сдача в плен», «Мародерство», «Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения» и «Неисполнение приказа». Также предлагается ввести в УК РФ такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».

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