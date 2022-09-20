Госдума ввела наказание за мародерство в военное время

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется статьей за мародерство в военное время или в период конфликта, максимальный срок – до 15 лет лишения свободы.

Предлагается ввести в УК статью 356.1 «Мародерство», под ним подразумеваются «совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные» безвозмездное изъятие или присвоение виновным чужого имущества, «в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения», передает ТАСС.

Такое деяние без отягчающих обстоятельств будет наказываться сроком до шести лет, а совершенное с применением насилия – до 10 лет.

Также Госдума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому за сопротивление начальнику, исполняющему обязанности военной службы, принуждение его к их нарушению, сопряженные с насилием или с угрозой его применения, в период мобилизации или военного положения грозит лишение свободы до 15 лет. В настоящее время за это преступление предусмотрено наказание до пяти лет.

Ранее в Госдуме собрались внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время».