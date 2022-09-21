Политолог: Россия ликвидирует численный диспаритет с ВСУ на фронте

«Многие говорили о том, что имеющейся группировкой сил мы не можем вести полноценные боевые действия с противником, который провел несколько волн мобилизации и напичкивается западными видами оружия. Теперь этот диспаритет будет ликвидирован», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов, комментируя объявление президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России.

«Ожидаемое заявление. Мы долго обсуждали данный вопрос на различных экспертных площадках и готовились к этому. Согласно решению Госдумы, которое было принято накануне, в принципе было ясно, что речь пойдет о какой-то форме мобилизации. Ясно, что о всеобщей мобилизации речи не идет, поскольку страны НАТО и Запада не объявили нам прямую войну. Но частичная мобилизация необходима», – говорит Корнилов.

«Путин и Шойгу не зря подчеркнули, что сегодня идет «война за сохранение целостности и независимости самой Российской Федерации». Упор сделан на том, что сегодня НАТО и Запад руками украинцев, которые держат западное оружие, воюют против России, в том числе совершая атаки на территории РФ. В связи с этим ничего не остается, кроме как защищать целостность, независимость и само существование России как государства», – добавил политолог.

«Мы слышали мнения людей, которые непосредственно связаны со специальной военной операцией на Украине (СВО), а также мнения военкоров, которые в унисон говорят, что имеющейся группировкой войск мы не можем вести полноценные боевые действия с противником, который проводит несколько волн полной мобилизации и напичкивается западными видами оружия», – объясняет собеседник.

«То есть мы наблюдаем диспаритет на линии фронта, который привел к неудачам, например, в Харьковской области. Теперь он будет ликвидирован», – добавил эксперт.

«В то же время на освобожденных территориях сейчас все говорят о референдумах. Люди ждут голосование, к нему готовятся. Подавляющее большинство местных жителей надеются, что они наконец-то станут частью большой России. И, я уверен, люди пойдут голосовать несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ», – считает Корнилов.

При этом реакция будущих граждан России на частичную мобилизацию пока на 100% неизвестна, но скорее всего она будет положительной. «Чем быстрее ВС России добьются успеха – тем быстрее прекратятся варварские обстрелы со стороны ВСУ. Люди ждут этого. Они на это уповают, потому что каждый божий день приносит нам новые потери среди мирных граждан. И задача России – обеспечить там мир», – заключил политолог.

В среду президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Днем ранее в Госдуме одобрили поправки к законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым появляются такие статьи, как «Добровольная сдача в плен», «Мародерство», «Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения» и «Неисполнение приказа». Также предлагается ввести в УК РФ такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».

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