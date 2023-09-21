Историк: В новых регионах России местное население никогда не было украинским

Историк Дмитрий Суржик: Донбасс и Новороссия воспринимались Украиной как дойная корова

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые на наших глаза ушли из состава Украины, никогда, собственно говоря, украинским и не были. Донбасс изначально передавался Украине большевиками, в первую очередь – Лениным, для того, чтобы создать материальные предпосылки для формирования там союза рабочих и крестьян. На этом базисе должны были сложиться условия для строительства коммунизма на Украине», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства.

«На самом деле получилось то, что рабочие регионы, территории Войска Донского, Юзовки, Луганск были переданы под управление Украинской ССР и там сформировалась республика, состоящая из трех частей. Восток был промышленно и интеллектуально развитым регионом, населенным русскими по происхождению, которые в основном не знали украинского языка. Другие части УССР– это торговый, городской Центральный регион и глубоко аграрные, архаичные по своему сознанию западные регионы – Винница, Тернополь, Львов», – напомнил он.



«В итоге эта передача регионов-доноров сыграла с УССР злую шутку: в Киеве и в западных областях юг и восток Украины стали воспринимать как дойную корову. После Великой Отечественной войны, когда стали развиваться новые промышленные циклы, на Украине был сформирован кластер предприятий, которые заканчивали производственную цепочку – проводили сборку агрегатов, машин. Поэтому, их продукция получала максимальную добавленную стоимость, что воспринималось Киевом как должное», – указал историк.

«Если отвлечься от сказок современной украинской публицистики, то окажется, что Запорожье мало чем было славно, вплоть до основания крепости русскими войсками, чтобы купировать угрозу от крымских ханов. В те годы как раз и начинается освоение этого района, Россия приносит сюда цивилизацию, мир, стабильность и покой. Потом здесь был создан мощный промышленно-индустриальный центр, также созданный не «селюками», пришедшими из Винницкой, Ивано-Франковской и прочих западных регионов, а советскими инженерами. Поэтому, естественно, местное население, было русским всегда», – подчеркнул спикер.

Он напомнил, что все в советское время возглавлявший Украину член Политбюро Петр Шелест фактически был украинским националистом и насаждал этот национализм с постепенной радикализацией. «В итоге возникла благодатная почва, на которую уже после распада Советского Союза были перенесены семена украинского национализма, иммигрантского, коллаборантского, того, который берет свое начало в несколько «лакированной» версии нацдвижения – Украинском главном освободительном совете», – детализировал аналитик.

«В целом, если посмотреть и более раннюю историю, то те территории, где сейчас находятся новые российские регионы, получали свое развитие после присоединения к России. Их возвращение в состав нашей страны – восстановление исторической справедливости. Пусть некоторые местные жители пока заражены вирусом ментального украинского национализма, это исправимо. Наше воссоединение оправдано как исторически, политически, так и социально, и проводилось на основе легальных правовых инструментов», – резюмировал Суржик.

Напомним, 19 сентября 2022 года Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к местным властям с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Позднее аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях. Спустя сутки, 20 сентября 2022 года, руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов.



21 сентября 2022 года президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители всех четырех регионов. По результатам референдума за присоединение к России в ЛНР выступило 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Страны Запада отказались признать результаты плебисцитов.