  • Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
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    Польша отказалась тонуть с Украиной
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»
    Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружия режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    21 сентября 2023, 11:32

    Историк: В новых регионах России местное население никогда не было украинским

    Историк Дмитрий Суржик: Донбасс и Новороссия воспринимались Украиной как дойная корова

    Историк: В новых регионах России местное население никогда не было украинским
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Территории, где сейчас находятся новые российские регионы, получали свое развитие после присоединения к России. Их возвращение в состав нашей страны – восстановление исторической справедливости, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. Год назад – 21 сентября 2022 года, в День российской государственности – Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, принятые в ходе референдумов о присоединении к РФ.

    «ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые на наших глаза ушли из состава Украины, никогда, собственно говоря, украинским и не были. Донбасс изначально передавался Украине большевиками, в первую очередь – Лениным, для того, чтобы создать материальные предпосылки для формирования там союза рабочих и крестьян. На этом базисе должны были сложиться условия для строительства коммунизма на Украине», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства.

    «На самом деле получилось то, что рабочие регионы, территории Войска Донского, Юзовки, Луганск были переданы под управление Украинской ССР и там сформировалась республика, состоящая из трех частей. Восток был промышленно и интеллектуально развитым регионом, населенным русскими по происхождению, которые в основном не знали украинского языка. Другие части УССР– это торговый, городской Центральный регион и глубоко аграрные, архаичные по своему сознанию западные регионы – Винница, Тернополь, Львов», – напомнил он.

    «В итоге эта передача регионов-доноров сыграла с УССР злую шутку: в Киеве и в западных областях юг и восток Украины стали воспринимать как дойную корову. После Великой Отечественной войны, когда стали развиваться новые промышленные циклы, на Украине был сформирован кластер предприятий, которые заканчивали производственную цепочку – проводили сборку агрегатов, машин. Поэтому, их продукция получала максимальную добавленную стоимость, что воспринималось Киевом как должное», – указал историк.

    «Если отвлечься от сказок современной украинской публицистики, то окажется, что Запорожье мало чем было славно, вплоть до основания крепости русскими войсками, чтобы купировать угрозу от крымских ханов. В те годы как раз и начинается освоение этого района, Россия приносит сюда цивилизацию, мир, стабильность и покой. Потом здесь был создан мощный промышленно-индустриальный центр, также созданный не «селюками», пришедшими из Винницкой, Ивано-Франковской и прочих западных регионов, а советскими инженерами. Поэтому, естественно, местное население, было русским всегда», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что все в советское время возглавлявший Украину член Политбюро Петр Шелест фактически был украинским националистом и насаждал этот национализм с постепенной радикализацией. «В итоге возникла благодатная почва, на которую уже после распада Советского Союза были перенесены семена украинского национализма, иммигрантского, коллаборантского, того, который берет свое начало в несколько «лакированной» версии нацдвижения – Украинском главном освободительном совете», – детализировал аналитик.

    «В целом, если посмотреть и более раннюю историю, то те территории, где сейчас находятся новые российские регионы, получали свое развитие после присоединения к России. Их возвращение в состав нашей страны – восстановление исторической справедливости. Пусть некоторые местные жители пока заражены вирусом ментального украинского национализма, это исправимо. Наше воссоединение оправдано как исторически, политически, так и социально, и проводилось на основе легальных правовых инструментов», – резюмировал Суржик.

    Напомним, 19 сентября 2022 года Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к местным властям с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Позднее аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях. Спустя сутки, 20 сентября 2022 года, руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов. 

    21 сентября 2022 года президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители всех четырех регионов. По результатам референдума за присоединение к России в ЛНР выступило 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Страны Запада отказались признать результаты плебисцитов.

    20 сентября 2023, 18:37
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль с миротворцами из России обстреляли у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе, находившиеся там российские военнослужащие погибли, сообщило Минобороны России.

    Российских военных обстреляли, когда они возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента у Джанятага, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    В результате обстрела из стрелкового оружия они погибли, уточнили там. На месте уже работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

    19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

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    20 сентября 2023, 22:41
    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

    Премьер Польши Моравецкий: Варшава больше не поставляет Киеву оружия по причине перевооружения самым современным оружием

    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

    Отвечая в интервью телеканалу Polsat на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, Моравецкий заявил, что Польша уже не передает Украине никакого вооружения. По его словам, Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.

    В среду посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на форуме Генассамблеи ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

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    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (49)
    20 сентября 2023, 16:07
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    Бразильцев разозлил поступок Зеленского на Генассамблее ООН
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны читателей издания Metropoles за поведение на Генассамблее ООН, поскольку не стал аплодировать президенту Бразилии Луле да Силве после его выступления на сессии.

    «Мировые лидеры похлопали Луле после выступления, а Зеленский нет, ведь он марионетка», – приводит слова одного из комментаторов РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент Бразилии, говоря о конфликте на Украине, заявил, что тот «обнажает коллективную неспособность» стран-участниц добиться победы целей и принципов Устава ООН. Также Лула да Силва обратился к теме переговоров и осудил санкции против России.

    Ранее сообщалось, что Киев попросил о встрече президента с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Коментарии (11)
    20 сентября 2023, 11:40
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

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    21 сентября 2023, 08:33
    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН

    Посольство России назвало провокационной речь президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ООН

    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН
    @ REUTERS/Caitlin Ochs

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Республики Корея Юн Сок Еля о военном сотрудничестве России и КНДР, прозвучавшие в ходе выступления на Генассамблее ООН, являются безосновательными, провокационными и конфронтационными, заявило посольство России в Сеуле.

    В заявлении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что заявления руководителя Республики Корея, прозвучавшие 20 сентября, не могут не вызывать глубокого сожаления. Отмечается, что власти Южной Кореи присоединились к пропагандистской кампании, инициированной Вашингтоном и направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.

    Подобные спекулятивные заявления расцениваются российской стороной как провокационные и конфронтационные. Подобная позиция, как подчеркивается в заявлении, идет в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны.

    Заявления южнокорейской стороны выдержаны в «лучших» традициях «мегафонной» дипломатии и методов пресловутой фальшивой «пробирки» бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, говорится в сообщении диппредставительства России.

    В ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Российские дипломаты в этой связи подчеркнули, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая отношения с «добрым соседом и давним партнером КНДР».

    Напомним, сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею.

    Коментарии (11)
    21 сентября 2023, 00:07
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

    Официального представителя СТО ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование, сообщила пресс-служба СТО ВСУ.

    Как утверждает пресс-служба Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования.

    В прошлый четверг глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами». После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова спикера ВСУ на предмет угроз журналистам из России.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой». Писатель, журналист, публицист Игорь Мальцев рассказывал про расчеловечивание русских на Западе, а писатель и историк Андрей Полонский разбирал нацистские высказывания Майкла-Сары Эштон-Чирилло, почти дословно перекликающиеся с мнением Геббельса.

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    20 сентября 2023, 21:32
    В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Пашиняна о Карабахе

    Путин и Пашинян обсудили работу российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

    На сайте Кремля говорится, что миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

    «Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – говорится в сообщении.

    В среду российские миротворцы продолжали спасать мирных жителей Карабаха. Всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (9)
    20 сентября 2023, 17:23
    СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Карабаха
    СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Карабаха
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Азербайджан передал властям Нагорного Карабаха список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению, пишет армянская газета Hraparak.

    В числе людей, передачи которых потребовал Азербайджан, бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели, пишет газета Hraparak, передает РБК.

    Также стало известно о готовности плана реинтеграции армянского населения Карабаха. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку. «Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами», – сообщил Гаджиев, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что «Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе будут разоружены, военная техника будет передана Баку».

    Кроме того, Гаджиев опроверг информацию о массовых жертвах в ходе операции вооруженных сил Азербайджана в Карабахе. «Утверждения армянской стороны о якобы массовых жертвах в результате антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности» – сказал он. Гаджиев подчеркнул, что были предприняты все меры для минимизации жертв среди мирного населения.

    Напомним, во вторник Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. При посредничестве российских миротворцев в среду была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий. Президент России Владимир Путин выразил надежду на перевод ситуации в Нагорном Карабахе в мирное русло.

    Коментарии (40)
    20 сентября 2023, 14:48
    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard

    Минобороны Германии прокомментировало отказ Киева от переданных танков Leopard

    В Германии прокомментировали отказ Киева от переданных танков Leopard
    @ Thomas Imo/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещанные Украине танки Leopard 1A5 находятся в момент передачи в боеспособном виде, заявили в министерстве обороны ФРГ.

    Танки обслуживаются и ремонтируются до пересечения границы и находятся в момент передачи в боеспособном виде, сказала официальный представитель Минобороны Германии Кристина Рутси, комментируя отказ Киева принимать часть танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (6)
    20 сентября 2023, 16:55
    Политолог: Пашинян обнулил 30 лет борьбы Армении за Карабах

    Политолог Мартынов: Пашинян продал территорию Нагорного Карабаха под влиянием Запада

    Политолог: Пашинян обнулил 30 лет борьбы Армении за Карабах
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Он добавил, что российские миротворцы на территории Карабаха по трехстороннему соглашению имели статус наблюдателей и не имели права применять силу.

    «Армения в Праге признала юрисдикцию Азербайджана над территорией Карабаха, обнулив 30 лет борьбы. Фактически это сделало конфликт внутренним для Баку и развязало ему руки. Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением, и вина за то, что сейчас происходит, лежит на нем», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

    «На решение Пашиняна в Праге повлияли западные страны. Они пообещали ему гарантии и финансовую поддержку, а армянский премьер принял эту выгодную с его точки зрения сделку. Теперь, во время обострения Карабахского кризиса, ему стоило бы обратиться за выполнением обязательств к тем, кто давал ему эти обещания», – полагает собеседник.

    «Сегодняшняя ситуация направлена на то, чтобы вытеснить Москву из Закавказья. И особое внимание заинтересованные стороны уделяют российскому миротворческому контингенту. Наши представители были введены туда по трехстороннему мандату, согласно которому их функционал ограничивается наблюдением, то есть они не должны применять силу», – подчеркивает он.

    «Это обстоятельство сейчас используется против России. Одни говорят о том, что наш миротворческий корпус должен вмешаться в ситуацию в Карабахе. С другой стороны, если мы так поступим, то нас обвинят в нарушении мандата. В любом случае наши недруги будут требовать вывода наших войск по первой или второй причине», – акцентирует эксперт.

    «Отдельно следует сказать о том, почему не задействована наша военная база в Гюмри. С точки зрения международного права и обязательств ОДКБ, российские войска должны защищать территорию Армении в случае угрозы. Карабах таковой не является. Соответственно, мы не можем вторгнуться на территорию соседнего государства», – пояснил собеседник.

    «Самое страшное, что конфликт угрожает судьбам жителей Нагорного Карабаха. Он грозит им смертью или исходом из родных мест. Поэтому Россия заинтересована в прекращении огня и мирном решении конфликта, чтобы не допустить больших жертв среди мирного населения. А пока наши миротворцы помогают людям, оказавшимся в зоне боевых действий», – резюмировал Мартынов.

    Ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года. Тогда Пашинян заявил о готовности признать суверенитет Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

    «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Депутат обратил внимание, что такая позиция армянского руководства могла дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

    Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

    В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.

    Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (19)
    20 сентября 2023, 16:44
    Глава МИД Венгрии рассказал, как Судан остался без зерна из-за Украины

    МИД Венгрии: Будапешт не может вывезти ни грамма зерна с Украины в Судан за свои деньги

    Глава МИД Венгрии рассказал, как Судан остался без зерна из-за Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия с конца 2022 года не смогла вывезти ни грамма из запланированных 10 тыс. тонн украинского зерна в Судан за свои деньги, потому что Киев так и не дал на это разрешения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, когда в конце прошлого года стартовала программа под названием «Зерно с Украины», Венгрия пожертвовала 3,5 млн евро на то, чтобы вывезти 10 тыс. тонн зерна с Украины в Судан, но в итоге туда не было отправлено «не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна», передает РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия, «к сожалению, по-прежнему ждет разрешения украинских властей, и как только оно будет, можно будет отправить эти 10 тыс. тонн зерна с Украины на деньги из венгерского бюджета в Судан и «хоть что-то сделать» с продовольственным кризисом в африканской стране.

    «Это показывает также абсурдность всей ситуации с зерном, потому что пока транснациональный бизнес пытается извлечь для себя серьезную выгоду из того, что не отправляет зерно с Украины в нуждающиеся страны, а пытается наводнить им рынки Центральной Европы, уничтожая этим центральноевропейских фермеров и не уменьшая продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке», – сказал Сийярто.

    Напомним, 15 сентября власти Венгрии ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, включая зерно, овощи, мясные продукты и мед.

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    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

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    20 сентября 2023, 19:10
    Кадыров объяснил свой визит в ЦКБ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что посетил своего дядю Магомеда Кадырова в Центральной клинической больнице (ЦКБ), который, по словам главы Чечни, держится молодцом.

    Он также прокомментировал слухи вокруг своего состояния, отметив, что жив и здоров. «Совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха?» – задался он вопросом.

    На прошлой неделе СМИ сообщали якобы об ухудшении состояния здоровья Кадырова, в ответ на это он публиковал видео своей прогулки под дождем.

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