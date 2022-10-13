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Сенатор Климов: Новые границы России не требуют никакого международного признания
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Антироссийская резолюция ГА ООН наглядно показывает, сколько в мире осталось поистине суверенных стран, способных выразить свою позицию публично. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«ООН возглавляет португалец Антониу Гутерриш. Напомню, что Португалия является страной-членом НАТО и придерживается антироссийской позиции. Кроме того, заседания ГА ООН проходят в Нью Йорке под полным контролем спецслужб и Госдепартамента США. Байден не скрывает давление Штатов на позицию других стран. Не так давно он заявил, что с рядом государств они «проработали» этот вопрос и они обязательно поддержат антироссийскую резолюцию. Таким образом об объективной и независимой оценке говорить не приходится», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В мире на сегодняшний день реально существует около 40 полностью суверенных государств – это как раз те, кто воздержался от голосования на ГА ООН или голосовал против. Из них глобальным суверенитетом обладают три страны: Россия, Индия и Китай. Из тех государств, которые голосовали за эту резолюцию, суверенитетом обладают только Соединенные Штаты», – отметил парламентарий.
«Также стоит помнить, что эти 40 суверенных государств представляют наибольшую часть человечества, обладают огромными реальными объемами ВВП, а также являются крупнейшими военными державами и имеют уникальную географическую локацию», – обратил внимание собеседник.
«Именно так нужно считывать результаты голосования по этой резолюции. Все остальное, включая слова Байдена о том, что резолюция якобы показывает истинное отношение мира к действиям России, – это политический цирк. Если бы российское предложение о тайном голосовании было поддержано – результаты были бы прямо противоположные», – добавил сенатор.
«Регулярно участвуя в международных парламентских мероприятиях и форумах, я вижу, как многие страны ненавидят Америку. В кулуарах все с нами общаются и поддерживают, а когда дело доходит до голосований или публичных заявлений – все смотрят в сторону США», – рассказал Климов.
«Самое печальное в данной ситуации, что Соединенные Штаты просто используют Украину в угоду своих политических амбиций. Жалко людей, простых украинцев, которые стали заложниками марионеточного режима, оказавшего у власти в их стране», – сказал собеседник.
«Что касается вопроса, признает ли мировое сообщество новые границы России или не признает – то он неуместен. Этот вопрос уже решила наша страна. И согласно нашей Конституции, нам более не требуется никаких актов международного признания», – убежден парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что антироссийская резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. «Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
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В Кремле посоветовали Зеленскому не произносить одну фразу
Помощник президента России Ушаков дал совет Зеленскому
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров, сказал фразу «никогда не говори никогда».
«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – передает ТАСС слова Ушакова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Названы отказавшиеся голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН страны
Иран, Азербайджан, Венесуэла и еще семь стран отказались голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН
В голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, не стали принимать участие десять стран, среди них Иран, Азербайджан, Венесуэла.
Согласно результатам, отказались голосовать представители Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Венесуэлы, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи, сообщает РИА «Новости».
Воздержались от голосования Китай, Индия, ЮАР, ЦАР, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Эритрея, Эфиопия, Узбекистан, Пакистан, Боливия и другие страны.
Как подчеркнул у себя в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, все они не поддались на давление многих влиятельных и населенных стран.
«За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него», – написал он.
Дипломат указал на то, что из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся, а «оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь».
Как заметил дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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В Киевской области прозвучали взрывы
В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
В военкомате Нижнего Тагила предотвращен теракт
ФСБ сообщила, что по делу о подготовке теракта в Нижнем Тагиле задержали выходца с Украины
По факту попытки совершения теракта в одном из военкоматов Нижнего Тагила задержан выходец с Украины, сообщила УФСБ по Свердловской области.
Задержанный – 59-летний местный житель, гражданин России, мужчина прибыл Свердловскую область с Украины в 2014 году, злоумышленник заключен под стражу, передает РИА «Новости».
По месту жительства у задержанного изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».
Ранее ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами теракта в Московском регионе, задержан гражданин Украины 1972 года рождения.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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СК установил двенадцать причастных к теракту на Крымском мосту лиц
Глава СК Александр Бастрыкин назвал первые результаты расследования теракта на Крымском мосту
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Симферополе заслушал доклад о ходе расследования дела по факту совершения террористического акта на Крымском мосту. В совещании приняли участие сотрудники ФСБ и МВД России.
Первый заместитель главы СК Эдуард Кабурнеев доложил, что для расследования уголовного дела создана усиленная следственная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты Следственного комитета из центрального аппарата и ряда региональных подразделений. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ФСБ и МВД России.
Сообщается, что уже установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта. По данным СК, есть доказательства того, что атака была организована спецслужбами Украины.
«По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы», – сказано в сообщении СК в Telegram.
В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий установлен маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.
«Первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Российскую Федерацию», – указали в СК.
Следственные действия и расследование дела продолжается.
Ранее ФСБ России сообщила, что теракт на Крымском мосту был организован руководителем военной разведки Украины Кириллом Будановым. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта, в том числе пять граждан России.
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Боррель: Обман НАТО России – история и не оправдывает агрессию
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Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые обещания, которые дал России, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он при этом считает, что «это история» и «не оправдывает агрессию».
Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что его не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, которые многие люди, в том числе, признался глава европейской дипломатии, и его друзья, «оправдывают агрессию» тем, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. «Это возможно. Это история», – приводит его слова ТАСС.
Ничто из этого не оправдывает происходящее, утверждает Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Защищая Украину, Европа «обороняет саму себя», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России. По его версии, российские власти «также не верили, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается и она не должна лезть в эти вопросы. Лавров подчеркнул, что обещания, которые давались Советскому Союзу о нерасширении НАТО на восток, оказались враньем. Альянс расширялся с тех пор пять раз, напомнил глава МИД России. Кроме того, когда Украину стали втягивать в НАТО, российские власти предупредили, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации, отметил Лавров.
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Названа дата начала суда над замкомандира нацбатальона «Айдар»
В Ростове предстанет перед судом заместитель командира нацбатальона «Айдар»
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Южный окружной военный суд в Ростове 18 октября начнет процесс по уголовному делу заместителя командира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов), сообщила пресс-служба суда.
Его обвиняют по статье за организацию незаконного вооруженного формирования и прохождение обучения для организации террористической деятельности, сообщает Lenta.ru.
По данным следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там он получил оружие и боеприпасы, а также прошел обучение тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием.
В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины.
Он был арестован 19 мая на два месяца по обвинению в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые Народной милиции.
В конце мая Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.
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Ветеран ФСБ оценил масштаб угрозы ПЗРК «Игла» в руках террористов
Ветеран ФСБ Демидкин: Приехавший с Украины террорист с ПЗРК «Игла» мог сбить самолет
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Украинские террористы пытаются использовать крайне опасные ПЗРК «Игла». В связи с этим необходим дополнительный контроль въезжающих на границе, а также по месту жительства новоприбывших. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Виталий Демидкин. Ранее в ФСБ отчитались о предотвращении сразу двух терактов в Московской области и Брянске.
«ПЗРК «Игла» – очень опасное оружие. Масштабы разрушений при его использовании могли быть очень большими. Даже малоподготовленный террорист мог подбить самолет или вертолет во время взлета или посадки. Кроме того, взрывное устройство с элементами «Иглы» злоумышленник мог заложить в любом торговом центре. Тогда пострадали бы сотни людей, которые просто пришли за покупками»», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Очень плохо, что нашим правоохранительным органам не сразу удалось отследить момент пересечения террористом российской границы. Не исключаю, что это связано с наличием каких-то троп и лазеек в обход КПП», – продолжил собеседник.
Учитывая, что террористы попали в Россию через Эстонию, «на наших братьев эстонцев теперь надо обратить пристальное внимание». «Мне не очень понятно, чего сейчас добивается страна, которая еще не так давно была с нами в составе большого государства. Но это уже на их совести. Нам важно, чтобы российские пограничники проявляли максимальную бдительность, не закрывали глаза на какие-то подозрительные вещи в угоду сиюминутной выгоде», – призывает эксперт.
«Сегодня нужен жесткий контроль не только на границе, но и по месту жительства новоприбывших людей. Бдительность придется проявить и силовикам, и простым гражданам, которые, например, заметили подозрительного человека, входящего в подъезд жилого дома. Такие, казалось бы, простые вещи могут реально предотвратить серьезные теракты с сотнями жертв», – предлагает Демидкин.
«При этом наши сотрудники ФСБ работают четко и слаженно. И это видно на примере поимки преступников еще на этапе подготовки теракта. Более того, силовики, которые отвечают за перехваты подозрительных звонков или «видеоконсультаций», знают свое дело. Они либо глушат эти связи, либо выявляют местоположение консультируемого», – поясняет эксперт.
«Что касается начальника ГУР МО Украины Буданова, который причастен к теракту на Крымском мосту, его пора бы зачислить в террористы. Очевидно, что со временем на нем необходимо поставить крест», – заключил Демидкин.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске. В обоих случаях предполагалось использование ПЗРК «Игла». Также в обоих случаях террористы проникли в Россию через Эстонию.
Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов должен быть ликвидирован. Климов также отметил, что установленный факт поставки оружия для совершения теракта на Крымском мосту из порта Одессы является доказательством грубейшего нарушения «зерновой сделки».
Российские войска пресекли прорыв ВСУ у села Кисловка в Харьковской области
Вооруженные силы России выбили украинские подразделения с окраин Кисловки под Харьковом
ВС России не позволили украинским войскам прорвать оборону Кисловки в Харьковской области, населенный пункт был атакован ВСУ и наемниками одновременно с трех направлений, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что на Купянском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено.
ВСУ также предприняли безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Атаки были отражены.
По данным оборонного ведомства, общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».
Также на Краснолиманском направлении пресечены попытки украинских войск форсировать реку Жеребец. Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.
По данным Минобороны, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российские войска отразили попытку атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. Уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.
Также российская армия отразила атаки ВСУ на Криворожском и Андреевском направлении.
ВС России также нанесли огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих.
Кроме того, уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец. Российские войска к тому же сорвали переброску украинских резервов в район боевых действий.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой народной республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.
В районе Запорожья ударом был поражены штаб националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), узел связи националистического формирования «Азов» (запрещен в России) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.
Ранее Минобороны сообщало, что истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит самолет Су-24 ВСУ.
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В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию на Украине
Помощник президента Ушаков: Москва ожидает, что Эрдоган официально изложит Путину идеи по Украине
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В Кремле заявили, что ожидают от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане официального изложения инициативы Турции по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пока в Москве видели только сообщения в прессе, отметил он, подчеркнув успешную роль Анкары в контексте вопросов, связанных с Украиной.
«В печати проходят различные сообщения о том, что турецкая сторона выдвигает на этот счет конкретные предложения. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему активно затрагивать и в ходе астанинского контакта. Надеюсь, нас ожидает очень интересное и полезное обсуждение», – передает РИА «Новости» слова Ушакова.
Он указал на различные форматы обсуждения, которые упоминались в СМИ: Россия, США, ведущие страны Западной Европы.
«Но это все пока что не более чем сообщения в прессе. Все идет к тому, что турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать», – пояснил Ушаков.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
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Украинский истребитель упал под Винницей
Накануне вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило украинское командование воздушных сил.
Отмечается, что около 21.00 аварию потерпел истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил, летчик успел катапультироваться, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что пилот «начал терять управление по неустановленным техническим причинам».
Ранее сообщалось, что российские истребители за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины над поселками Новогродовка и Свиридоновка в Донецкой народной республике.
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В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину
Federalist: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине подтолкнет США к прямому конфликту с Россией
Любой инцидент с американской знаменитостью станет поводом для США перейти в прямой конфликт с Россией, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.
В своей статье для Federalist она заявила, что таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе «в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, если кому-то из них во время поездки причинят вред, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
Автор считает, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
Ранее читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн.
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