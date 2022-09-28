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Международные наблюдатели референдумов сделали итоговое заявление
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Аккредитованные избиркомами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей международные наблюдатели, представляющие 45 стран, зафиксировали высокую активность избирателей, «заинтересованность в участии в референдумах, полное понимание значения своего выбора и его последствий», говорится в их заявлении.
Международные наблюдатели в течение пяти дней наблюдали за процессом голосования, имея возможность свободно получать информацию, задавать вопросы организаторам и участникам референдумов, общественным наблюдателям, знакомиться с документами и материалами, в том числе процедурой учета голосующих, говорится в заявлении, с которым ознакомилась газета ВЗГЛЯД.
Состоявшиеся референдумы, по мнению авторов документа, являются шагом к политическому урегулированию конфликта, реализации гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народа.
Несмотря на достаточно сжатые сроки формальных процедур голосования, население указанных территорий давно готовилось к этому событию, в том числе участвуя в обсуждении вариантов решения на протяжении нескольких лет. Организаторы референдумов за короткий период смогли процедурно претворить в жизнь и юридически оформить реализованное право народа на самоопределение, отметили наблюдатели.
«Международные наблюдатели зафиксировали высокую активность граждан, заинтересованность в участии в референдумах, полное понимание значения своего выбора и его последствий. Итоговая явка участников референдумов, обнародованная комиссиями, также свидетельствует о высокой активности жителей, превышающей среднюю активность на предыдущих выборах, обусловленной особенной важностью вопросов референдумов», – говорится в заявлении.
Участие в референдумах и голосование проводилось на основе свободного волеизъявления, не наблюдалось принуждения и подкупа. Наблюдатели сочли, что организация прошла на высоком уровне, в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума.
«Все места для голосования были оборудованы надлежащим образом, комиссии получили все необходимые материалы, а участники референдумов – необходимую информацию о процедурах. Решение о проведении голосования в течение пяти дней в такой ситуации было обоснованно и естественно в связи с необходимостью обеспечения безопасности, минимизации скопления участников референдумов», – отметили авторы заявления.
В некоторых районах в ходе проведения зафиксированы действия ВСУ, они проводились, чтобы запугать избирателей и лишить их возможности реализации собственного права.
«Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление средств массовой информации Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование реализации демократических процедур», – подчеркнули наблюдатели.
По их информации, ни на одном из посещенных участков не наблюдалось отказов в выдаче бюллетеней, не отмечено случаев выдачи бюллетеней без предъявления паспорта или заменяющего его документа, не было проблем с доступом к месту голосования, не было зафиксировано случаев многократного голосования, давления на участников референдумов, ограничения прав наблюдателей, непонимания гражданами процедуры голосования.
«Голосование проходило с соблюдением принципов открытости и гласности – на всех участках присутствовали лица, которые наблюдали за процессом. Это общественные и международные наблюдатели, представители СМИ. Каких-либо препятствий в их деятельности не создавалось; обращений о нарушении действующего порядка голосования и подсчета голосов от них в комиссии и международным наблюдателям не поступало», – говорится в тексте.
Наблюдатели также следили за подсчетом голосов и установлением итогов, оно проходило в «строгом соответствии с установленным порядком». Организаторы проверяли сохранность бюллетеней, соблюдался принцип открытости и гласности подсчета.
«Международные наблюдатели, оценивая по шкале «хорошо – удовлетворительно – плохо», оценили как «хорошо» соблюдение принципа всеобщего права на участие в референдуме на 96,7% посещенных участков, равного права – на 98,9%, тайного голосования – на 90,1 %, открытости и гласности референдума – на 98,9%, свободного участия и справедливого референдума – на 97,8%, доверие граждан к организации и результатам референдума – на 97,8%, организацию референдума – на 93,4%, общую атмосферу на участке – на 96,7%», – подчеркивается в заявлении.
Часть наблюдателей отмечали заполнение бюллетеней гражданами вне кабин для тайного голосования (7,7 % посещенных участков), это проходило без постороннего воздействия и объяснялось гражданами желанием не скрывать свой выбор.
Авторы документа указали, что недопустимы попытки давления и запугивания, направленные на международных наблюдателей, со стороны отдельных иностранных правительств и государственных органов Евросоюза, поскольку это противоречит основополагающим принципам демократии, защиты прав и свобод личности и верховенства права.
«Международные наблюдатели считают, что в ходе организации референдумов 23 – 27 сентября 2022 года международные принципы и стандарты проведения референдумов, такие как всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, свободное волеизъявление, открытость и гласность процедур референдума, справедливость референдума, реализованы в полном объеме. При этом сам референдум является цивилизованным актом самоопределения народа», – заключили авторы.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение
Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.
Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР
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На артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».
«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.
Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».
Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.
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В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
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Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.
«Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Песков завил об изменении подхода к безопасности ДНР и ЛНР после 27 сентября
Обеспечение безопасности ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты обеспечения безопасности на этих территориях», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова также уточнили вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», – сказал представитель Кремля.
Он при этом подтвердил, что правовая система России готова к принятию новых регионов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Народной милиции ЛНР заметили активизацию ВСУ по всей линии фронта
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Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».
Ранее во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Ранее жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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ЛНР прояснила ситуацию с военным положением в республике после референдума
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как будет решаться вопрос о военном положении в ЛНР и ДНР после воссоединения республик с Россией.
Пасечник указал, что «в случае присоединения» ЛНР и ДНР станут «субъектами Российской Федерации». «Я думаю, что там есть кому принимать это решение», – сказал он. Пасечник заявил: «Мы просто, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение». «Будем принимать решение вместе», – приводит его слова ТАСС.
21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что никакие решения об изменении статуса специальной военной операции и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Матвиенко назвала вероятную дату рассмотрения итогов референдумов в Донбассе в Совфеде
Сенаторы могут на ближайшем плановом заседании 4 октября рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны – войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [этот вопрос]», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, в ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов. За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
На работавшего в Донбассе французского журналиста напали в Стамбуле
На бывшего французского военного Адриана Боке, работавшего на территории Донбасса в качестве репортера, напали в Стамбуле после слежки.
«Караулили с вечера», – рассказал Боке RT.
Он сообщил, что накануне на него напали два человека, вооруженные ножом, которые нанесли Боке несколько резаных ран.
Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, где провел три недели. Он посещал в том числе Бучу. Экс-спецназовец заявил тогда, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице.
После этого он приехал в Донбасс, где снимал последствия обстрелов Донецка Киевом из французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися
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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тыс. человек, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также референдум о вхождении Запорожской области в состав России считается состоявшимся, явка уже превысила 50%, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», –передает «Комсомольская правда» его сообщение.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию
На референдуме по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более 50% избирателей, сказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.
«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», – передает ее слова ТАСС.
По состоянию на 23 сентября в ЛНР в списки для голосования были включены 1 360 768 участников референдума. В ЦИК отметили, что явка по итогам третьего дня составила 76,09%.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Запорожские власти рассказали о планах Киева по наступлению на Энергодар
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Украинские военные могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогов добавил, что ранее союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта, в том числе применив авиацию.
«Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю», – заключил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
Эксперты оценили характер СВО после вхождения освобожденных территорий в состав России
Несмотря на заявления некоторых западных лидеров не принимать результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, российские эксперты не сомневаются ни в правомерности самих референдумов, ни в легитимности их итогов, следует из данных Независимого общественного мониторинга (НОМ).
Так, политолог Наталья Голубкова, оценивая заявления западных лидеров, прозвучавшие накануне и в дни референдумов, указывает, что право народов на самоопределение рассматривается ими «исключительно в разрезе собственных интересов», сообщается на сайте НОМ.
«За какими-то народами и территориям оно признается, например, за Косово или Тайванем, а за какими-то нет... Соблюдение электоральных процедур, демократичность избирательного процесса не интересует «наших западных оппонентов», – сказала эксперт, приводя в пример Южную Осетию, Абхазию, ЛНР и ДНР.
Эксперт напомнила, что в 2008 году, когда парламент Косова издал акт о независимости, референдум там не проводился (он был проведен ранее, в 1991 году), а если бы он прошел в 2008 году, то результаты его, по мнению политолога, «не были бы столь однозначными».
«Независимость от Сербии была признана в одностороннем порядке, без учета мнения христианского населения территории, но западные страны удовлетворились этим, апеллируя к принципу «возмещающего права на отделение», – заметила Голубкова.
«Донецкой и Луганской народным республикам – это же самое «возмещающее право» предоставлено восьмилетним геноцидом со стороны Украины, а Запорожской и Херсонской областям – последними месяцами террора ВСУ и нацбатов», – подчеркнула она.
Как в свою очередь заметил доцент кафедры социологии и политологии Воронежского госуниверситета, доктор политических наук Роман Савенков, «международная правовая система предполагает право народов на самоопределение, на свободное обеспечение своего социального, культурного развития, установление своего политического статуса. И единственным легитимным способом реализации такого права является референдум».
Савенков перечислил требования к легитимному референдуму.
«Они прозрачны. Это исключение давления на граждан в ходе их волеизъявления, возможность голосования всех избирателей и обеспечение независимого наблюдения», – отметил он.
По словам эксперта, все эти условия были строго соблюдены в ходе голосования на освобожденных территориях.
Савенков также указал, что международные наблюдатели публикуют «только позитивные отзывы» о процедуре.
«На территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей референдумы прошли при высокой явке, несмотря на информационное давление со стороны Запада, угрозы террористических актов и физической расправы. Именно в таких условиях тестируется готовность людей стать гражданами РФ, их готовность бороться за свое право говорить на русском языке», – подчеркнул он.
Кроме того, эксперт отметил, что возможность проголосовать на референдумах получили граждане, временно переместившиеся в Россию в связи с военной угрозой.
По убеждению Савенкова, при вхождении освобожденных территорий в состав России по итогам волеизъявления их жителей, характер специальной военной операции кардинально изменится.
«В этом случае жители станут нашими согражданами, защита которых – обязанность государства и общества», – заключил он.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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