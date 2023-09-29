Новые регионы России: население, ресурсы и главные символы

Игорь Караулов
«Глобальный Север» или «северная утопия»
С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.
Сергей Миркин
Год Донбасса в составе России – это год чистой воды
Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.
Евгений Крутиков
Они сражались за общую Родину
У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.