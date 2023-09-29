Новые регионы России: население, ресурсы и главные символы

У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

В новых регионах завершается интеграция в Россию За минувший год новые регионы сделали многое в части интеграции в общественное и политическое поле России. Политическая интеграция ведется параллельно с восстановлением инфраструктуры. Этим обусловлены высокая явка и хороший результат «Единой России» на прошедших выборах. К таким выводам пришли политики и политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Интеграция новых регионов: поствыборный этап». Подробности Перейти в раздел

Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью Ответом России на последние удары Украины западными крылатыми ракетами могут стать удары не только по самолетам-носителям этого дальнобойного оружия, но и по экипажам данных машин. Почему украинские военные летчики являются для России законной целью с высоким приоритетом и как их можно найти? Подробности Перейти в раздел

Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада Киев попросил у Запада аналоги российских крылатых ракет Х-101 и «Калибр». Это оружие Украине якобы нужно для того, чтобы поражать фабрики по производству беспилотников в Иране и Сирии. Однако для запуска таких ракет требуются стратегические бомбардировщики и подлодки. На что рассчитывает Украина? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел