Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Кустурица призвал российских режиссеров не копировать Голливуд
Сербский режиссер Эмир Кустурица подчеркнул важность сохранения уникальности российского кино, отмечая, что в советских фильмах присутствовала «очень сильная» душа, в отличие от технологичных, но пустых работ Голливуда, он призвал российских режиссеров вернуться к своим корням.
Сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о будущем российского кинематографа, сообщает РИА «Новости». Он считает, что российские режиссеры не должны стремиться к имитации Голливуда, который, по его мнению, лишен душевной составляющей.
«Надо, чтобы русское кино не имитировало Голливуд. Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет», – заявил Кустурица в эфире канала «Россия 24».
Кроме того, Кустурица подчеркнул, что советское кино было очень сильным и выразительным. Он отметил важность возвращения к своим культурным и историческим корням, что, по его мнению, поможет создать уникальные и содержательные фильмы.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Путин сравнил хорватских ультранационалистов усташей и украинских бандеровцев, назвав их схожими явлениями.
Кустурица, известный своей любовью к России, не исключил возможности получения российского гражданства. Режиссер также намерен снять фильм по роману российского писателя Евгения Водолазкина.