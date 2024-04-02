Путин поддержал аналогию Кустурицы между усташами и бандеровцами

Tекст: Вера Басилая

«Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, [и аналогия с событиями в Югославии в годы Второй мировой войны] полностью совпадают с моими. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, – возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне – это все очень похожие явления», – заявил Путин, передает ТАСС.

Хорватские усташи во главе с Анте Павеличем проводили на территории Югославии в 1940-е годы геноцид сербского населения. В концентрационном лагере Ясеновац были убиты до 700 тыс. сербов.

Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.