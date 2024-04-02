Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
Путин поддержал аналогию Кустурицы между усташами и бандеровцами
Сравнение хорватских ультранационалистов усташей и украинских бандеровцев правомочно, это очень похожие явления, заявил в беседе с сербским режиссером президент России Владимир Путин.
«Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, [и аналогия с событиями в Югославии в годы Второй мировой войны] полностью совпадают с моими. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, – возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне – это все очень похожие явления», – заявил Путин, передает ТАСС.
Хорватские усташи во главе с Анте Павеличем проводили на территории Югославии в 1940-е годы геноцид сербского населения. В концентрационном лагере Ясеновац были убиты до 700 тыс. сербов.
Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.