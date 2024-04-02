Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.4 комментария
Путин провел встречу с Эмиром Кустурицей
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.
Путин поздоровался с Кустурицей за руку, пригласив за стол для беседы. «Рад вас видеть!» – обратился президент к режиссеру, передает ТАСС.
«Хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость», – сказал Путину Эмир Кустурица.
Ранее Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.