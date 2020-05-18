Против Кучмы и главы офиса Зеленского завели дело о госизмене

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против экс-главы государства, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака по статье о совершении государственной измены.

«СБУ наконец-то открыл целлюлозу по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» по переговорам в Минске. Жаль, что СБУ стыдно называть фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», потому что речь идет о главе офиса президента Андрея Ермака и втором президенте Украины Леониде Кучме», – написал в Facebook нардеп от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Он добавил, что ему пришлось обратиться в суд, чтобы дело было открыто. «Жаль, что СБУ не совершила по закону сразу после моей апелляции, и мне пришлось обратиться в суд», – написал он.

Напомним, 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и Ермака по статье «Госизмена». Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.

Глава украинской делегации ПАСЕ, депутат от фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев обвинил Кучму в измене из-за его призыва к снятию блокады и запрету на ответный огонь в Донбассе. За это Вятрович также критиковал Кучму.

Между тем, по данным опросов, лучшим президентом независимой Украины жители страны считают Леонида Кучму, который управлял государством с 1994 по 2005 год.