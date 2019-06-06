В Киеве отреагировали на предложение запретить ответный огонь в Донбассе

Глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович раскритиковал экс-президента Украины Леонида Кучму, который предложил ввести запрет на открытие ответного огня в Донбассе.

«Не стрелять в ответ – это не только откатить ситуацию на пять лет назад. Это сломает дух армии», – написал Вятрович в Facebook.

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня.

«Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», – приводит слова Кучмы администрация президента Украины.

Ранн Кучма также предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. Переговоры о снятии блокад подтвердил и представитель России Борис Грызлов, который сообщил, что экономической подгруппе поручили проработку плана.