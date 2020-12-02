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2 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно &#8722; цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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США преграждают России дорогу в дальний космос

Так выглядит проект российского космического буксира roscosmos.ru
Революционный проект, который сегодня разрабатывается в России, явно встал поперек горла космическим амбициям США. По крайней мере, сложно иначе трактовать новые антироссийские санкции, которые сегодня планируются администрацией Трампа. Почему российский «ядерный буксир» так мешает Америке – и какое противоядие можно было бы придумать в ответ? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

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Зачем убили иранского физика-ядерщика

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Украинцы прозрели

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    Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

    Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8%    2 декабря 2020, 08:30
    Фото: Игорь Маслов/РИА «Новости»
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно − цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям.

    В числе особенностей независимой Украины обилие партий, острая конкуренция на выборах и насыщенная внутриполитическая жизнь. Как следствие, в стране развит рынок политтехнологических услуг и есть множество контор, лоббирующих интересы разных финансово-промышленных групп, включая конторы с социологами.

    Другими словами, к публикации результатов соцопросов в этой стране нужно относиться с осторожностью. Велика вероятность, что это очередной заказ в чью-либо пользу, из чего, впрочем, не следует, что цифры врут: пропаганда не распространяет одну лишь ложь, а иногда и вовсе строится на чистой правде, поданной под нужным углом.

    На первый взгляд результаты исследования центра «Социальный мониторинг» столь сенсационны, что в них тоже можно заподозрить заказ. Например, заказ команды Владимира Зеленского, если бы она вдруг решила выполнить украинскую часть Минских соглашений (благо что-то подобное их патрон обещал перед президентскими выборами) и теперь прощупывает почву общественного мнения. 

    Так, предоставление народным республикам Донбасса автономии поддерживают 48,6% украинцев, а против всего 38,8%. За прямые переговоры с руководством этих республик высказались 50,4% респондентов, возражающих набралось только 39%. Наконец, 48,2% против 27,1% выступают за выполнение Минских соглашений, от чего в Киеве по факту отказались, хотя официально отказ не оформили – опасаются негативной реакции Берлина и Парижа.

    Тянет предположить, что на седьмой год войны (сейчас – вялотекущей) население Украины все-таки прозрело, а ведь еще полгода назад в большинстве своем не сомневалось в «победе над Россией».

    К сожалению, такое предположение было бы ошибочно. Мы по старой памяти ждем от «братского» народа больше рассудочности, чем он может явить на самом деле. По крайней мере пока.

    Начнем с Минских соглашений. Необходимо понимать, как устроена украинская пропаганда и какую картину мира она транслирует населению. В этой картине обязательства по Минску-2 профанирует не Киев, а Москва. Прямая ложь, но многие верят, так что ответ на вопрос о необходимости выполнить соглашения для украинца может иметь вид окрика – «эй, Москва, пошевеливайся».

    Ответ на вопрос о прямых переговорах с властями ДНР и ЛНР нельзя трактовать двояко, но дело в том, что большинство украинцев их поддерживали и год, и пять лет назад – на пике патриотической истерики. Не помогло: официальный Киев от переговоров отказывается (и это выглядит как цирковое искусство) в рамках предназначенной для Запада легенды, что ДНР И ЛНР не существует и в конфликте есть только две стороны, а вторая сторона – это Россия. Подобная тонкость может быть непонятна широким массам украинского населения, для которого переговоры – это любой разговор, в том числе об условиях сдачи противника.

    Единственная относительно свежая струя во всей социологии – относительное большинство тех, кто согласен на автономию для Донбасса. Но на какую именно автономию? Президент Азербайджана Алиев почти пообещал армянам Карабаха какую-то «культурную автономию», но армяне все равно уходят, сжигая свои дома и выкапывая покойников. Не факт, что подобное повторится в Донбассе, но проверять не хотелось бы.

    Совсем недавно другая социологическая служба сформулировала тот же вопрос конкретнее и в духе Минских соглашений – поддерживаете ли вы предоставление особого статуса Донбассу с занесением его в конституцию Украины. 50% ответили «нет», и только 30% – «да». То есть, как только разговор переходит к конкретике, желание идти на уступки у украинцев пропадает.

    Таким образом, как бы сенсационные результаты исследования как бы прозревших соседей сообщают нам только то, что мы и так уже знали. Украинское общество расколото, и в нем, помимо «ястребов», есть существенное количество «голубей», готовых на компромиссы с «русским миром». Но они все-таки меньшинстве, и теперь это для них хроническое состояние

    Если набраться оптимизма, можно предположить, что население Украины все же идет к мысли о том, что какую-то автономию Донецку и Луганску все-таки придется дать (пессимист, в свою очередь, вспомнит фразу мэра Днепра – «давать любые обещания, а потом вешать»). Но «дозревших» пока меньше половины, что делает малоперспективной идею референдума о статусе Донбасса.

    Малоперспективна она не потому, что сторонники его автономизации обязательно проиграют (не обязательно). Если вдруг выиграют, записной сторонник компромиссов Зеленский смог бы разрубить гордиев узел и вывести ситуацию с урегулированием из тупика как бы опираясь на волю народа. Но большинство пока складывается столь хрупкое, что опираться на него Зеленский не будет – из страха перед националистами или из-за бесполезности этой идеи для спасения его стремительно падающего рейтинга (население сейчас волнует не Донбасс, а вопросы экономического выживания) или еще по какой-нибудь причине.

    Как президент он всегда предпочитал действию бездействие.

    Чего он ждет – загадка. Вряд ли же на самом деле «поражения России» или новой большой войны – к ней в ВСУ не готовы или делают вид, что не готовы. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью газете ВЗГЛЯД высказал мнение, что Киев ждет вмешательства Байдена, но чем ему в этом смысле сможет помочь Байден – тоже загадка: приходящая администрация США собирается восстанавливать отношения с Берлином и Парижем, испорченные при Трампе, а не ухудшать их через отрицание Минских соглашений, чего не делал даже Трамп.

    Возможно, Зеленский вообще ничего не ждет и рассуждает тем образом, что лучше, как сейчас, когда нет ни войны, ни мира, ни Донбасса в составе Украины. Потому как Донбасс станет для него обузой и в финансовом плане, и в электоральном (если допустить, что жители ДНР и ЛНР начнут голосовать на украинских выборах, голосовать они будут не за Зеленского).

    Чтобы он изменил свое мнение по этому вопросу, дальнейшие фокусы на переговорах и саботирование Минска-2 должны стать для него слишком дорогим удовольствием, желательно – критично дорогим. Другими словами,

    необходимо экономическое давление на Украину, которое ощущалось бы и президентом, и населением.

    В этом случае до внезапного прорыва на переговорах по Донбассу будет рукой подать – деньги у Киева заканчиваются уже сейчас, а общие экономические перспективы безрадостны даже без учета «коронакризиса». И чем больше стран подключатся к давлению, будь то Россия (по-прежнему ведущий торговый партнер Украины), Германия с Францией (как интенданты Минска-2 и кредиторы Киева) или Белоруссия (Батька любезно держал «лунки», не дававшие украинской экономике задохнуться), тем раньше украинская власть и украинское общество действительно прозреют, если способны на прозрение в принципе.

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