Жители Украины поддержали Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Большинство украинцев выступили против отказа от Минских соглашений и за прямые переговоры с ДНР и ЛНР, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

О том, что соблюдать договоренности в интересах Украины, заявили 48,2% опрошенных, против исполнения соглашений выступили 27,1%. Предоставление ДНР и ЛНР автономии в составе Украины поддержали 48,6%, с этим не согласны 38,8%. Большинство (72,5%) украинцев выступают за прямые переговоры с Москвой по урегулированию ситуации в Донбассе, 21,1% не поддерживают такие переговоры. За прямые переговоры с ДНР и ЛНР высказались 50,4%, против – 39%.

54,9% украинцев считают, что «действующая власть не может обеспечить безопасность своим гражданам». С этим не согласны 29,5%. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 55,2% респондентов, доверяют – 38,9%. Кроме того, 62,3% респондентов полагают, что страна не справится с коронавирусом без посторонней помощи. В способность Украины обойтись своими силами верят 20,7%, передает РИА «Новости».

Число сторонников идеи проведения досрочных выборов президента Украины в ноябре составило 36,9%, депутатов Верховной рады – 42,4%. Проходи выборы в ближайшую неделю, партия «Слуга народа» могла бы набрать 25,9% голосов (172 депутатских мандата), «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 22,1% (125), «Европейская солидарность» – 15,9% (95), «Батькивщина» – 9,1% (58).

Опрос проводился с 18 по 26 ноября во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В формате личного интервью в нем приняли участие 3020 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

В среду полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

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