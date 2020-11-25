Грызлов заявил об обострении Украиной конфликта с Донбассом

Руководство Украины делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов после очередного ее заседания в режиме видеоконференции.

«Итоги встречи показали, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом. Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет. Наличествует тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций», – приводит ТАСС слова Грызлова.

По его словам, украинская власть не идет на диалог с Донбассом, дезавуировав предыдущие договоренности, а также срывает принятие решения по мерам выполнения режима прекращения огня, игнорируя многократные предложения Донецка и Луганска, включающие в себя уточнение функционирования координационного механизма по верификации нарушений.

«Непринятие решений может привести к обострению ситуации и эскалации конфликта», – добавил он.

В понедельник представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.

Кроме того, Грызлов ранее заявлял, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. Грызлов добавил, что Украина пока не выполнила договоренности о параметрах работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».