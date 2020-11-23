В ДНР заявили о планах Киева по силовому захвату территорий Донбасса

Новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий, заявила представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Он (план) оказался шагом назад, а не в направлении мирного урегулирования. Мы получили проект дорожной карты, плана действий от украинской стороны. И этот план действий совершенно противоречит минским соглашениям и комплексу мер. Этот документ и внутренне противоречив и несколько хаотичен, некоторые пункты довольно небрежно прописаны, то есть есть даты и сказано, что некие действия должны предшествовать этим датам, но по датам получается полное несовпадение, то есть они поставлены наоборот», – сказала Никонорова, передает РИА «Новости».

По ее словам, противоречия в плане действий имеются в вопросе демилитаризации территорий, о которой в комплексе мер нет ни слова, в порядке передачи контроля на границе, проведении выборов, появляется понятие «народная милиция».

«То есть мы из этого документа можем сделать вывод, что он не направлен на мирное политическое урегулирование конфликта, он, напротив, направлен, на постепенный силовой захват наших территорий. То есть нам предлагается разоружиться, подписать капитуляцию, сдаться, некоторым убежать, некоторым поселиться в лагерях... Много чего предлагается, но только не урегулировать конфликт», – добавила Никонорова.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. Грызлов добавил, что Украина пока не выполнила договоренности о параметрах работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».