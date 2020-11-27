Главком ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что «не видит» «чисто военного решения» конфликта в Донбассе.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса [урегулирования конфликта] на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ [считает] также», – приводит слова Хомчака РИА «Новости».

Главнокомандующий ВСУ пояснил изданию «Новое время», что это невозможно по трем причинам. В частности, в случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести «серьезные» потери. Еще одной причиной, по мнению Хомчака, является риск вмешательства России. Генерал также заявил, что жители Донбасса «не везде» поддерживают ВСУ, поэтому их ждут «выстрелы в спину».

В среду полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он отмечал, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

В понедельник представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.

В минувшую субботу СК России обвинил ВСУ в геноциде мирного населения Донбасса.

В сентябре полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.

В июле постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

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