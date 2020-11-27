В ЛНР рассказали о споре Грызлова и Кравчука по Донбассу

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27 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэропорт Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Киргизы делают выбор между нищетой и русским языком

Русским языком в Киргизии, согласно разным подсчетам, владеют от 50 до 80 процентов населения Виктор Драчев/ТАСС
В Киргизии, где новая власть взялась за переписывание конституции, предложили лишить русский статуса официального языка. Утверждается, что киргизский язык не выдерживает конкурентной борьбы с ним и что часть киргизской молодежи в принципе не использует родную речь. Стоит ли ожидать от Бишкека борьбы с русскоязычием и патриотического антироссийского угара, как на Украине и в Грузии?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Почему обнаружение и уничтожение американских ракет средней и малой дальности было важнейшей задачей советского спецназа в пору холодной войны? Мало ли у нас было средств разведки и поражения в те годы? Подробности...

Россия должна вмешиваться во внутренние дела «партнеров»

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Подлинная независимость – для тех стран и народов, которые в силах ей распорядиться без вреда для себя и для России. Нам пора сделать это базовым принципом нашей политики, иначе Карабах раз за разом будет повторяться в разных местах. Подробности...
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За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Подробности...
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Латвия попросила Россию о помощи

Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    В ЛНР рассказали о споре Грызлова и Кравчука по Донбассу

       27 ноября 2020, 12:10
    Фото: MFA Russia,Serg Glovny/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    «Кравчук угрожал самостоятельным решением вопроса Донбасса в случае, если Россия выйдет из Минских соглашений. Подобные заявления встревожили представителя ОБСЕ, а Грызлов призвал Кравчука думать, прежде чем делать такие заявления», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал желание Киева получить от Москвы российский вариант дорожной карты по разрешению конфликта в Донбассе.

    «Сначала на заседании политической группы прозвучал отказ украинской стороны рассматривать и давать замечания по нашей дорожной карте урегулирования конфликта. При этом карта полностью соответствует Минским соглашениям и ни одной претензии по существу мы не слышали», – рассказал советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

    «Затем глава украинской делегации Леонид Кравчук выдал фантасмагорическую идею: чтобы стороны рассмотрели наш проект, вместо слов «Донецк и Луганск» там должно быть написано слово «Россия». В ответ на это полпред России Борис Грызлов заявил, что это невозможно, так как война в Донбассе является внутриукраинским конфликтом. Соответственно, подача такого проекта со стороны России может трактоваться как вмешательство во внутренние дела Украины», – рассказал Мирошник.

    «По нашему мнению, заявление Кравчука – это нарушение ключевого принципа Минских соглашений. Ввиду этого мы задали вопрос: можно ли рассматривать его слова, как выход Киева из них? Кравчук ответил: «Нет, мы не выходим, это Россия выходит». Со стороны России поступил вопрос, а уполномочен ли Кравчук делать такие заявления?» – рассказал Мирошник.

    «Кроме того, Кравчук угрожал, что в случае выхода России из Минских соглашений Украина самостоятельно решит вопросы с территорией под названием «Отдельные районы Донецкой и Луганской областей», – добавил собеседник.

    «Подобные заявления встревожили специального представителя ОБСЕ Хайди Грау. Она отреагировала на заявление Кравчука словами «мне кажется, вы хотите вытолкать всех из переговорной контактной группы». А закончилась наша беседа призывом Грызлова к Кравчуку сначала думать, прежде чем делать такого рода заявления. Однако в целом спор на этом не закончился, и позиция Украины не изменилась», – сказал представитель ЛНР.

    Собеседник также отметил, что поведение украинской делегации становится все менее прогнозируемым. «Ситуация усложняется ожиданиями то ли отдельных членов украинской делегации, то ли всей делегации того, что в процесс переговоров кто-то вмешается. Складывается впечатление, что призрак Байдена парит над Украиной», – заключил Мирошник.

    Напомним, глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что на заседании в среду попросил полпреда России Бориса Грызлова предложить свой вариант дорожной карты по разрешению ситуации в Донбассе.

    Отвечая на вопрос о неготовности Киева обсуждать предложения других сторон по урегулированию конфликта на востоке Украины, Кравчук заявил в интервью телеканалу «Россия 24»: «Нет, такого не было».

    Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней Контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Киев согласен работать над планом, предложенным ДНР и ЛНР, если Москва признает этот план «российским».

    В среду полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

    В понедельник представитель Донецкой народной республики в Контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.

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