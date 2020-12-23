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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Коронакризис показал сильные стороны России

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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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    Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

    Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан    23 декабря 2020, 13:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины.

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью New York Times фактически признал, что украинская власть системно врала своим гражданам о сроках начала вакцинации. И теперь российская вакцина «Спутник V» становится для власти угрозой: «...это будет еще одна сильнейшая информационная война со стороны России... Потому что вакцину «Спутник» сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в том числе украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России – любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно». 

    Но это очень краткое описание клубка противоречий, которые поставил перед Киевом коронавирус.

    Почему нечем колоть?

    Кратко напомним, как это было. От российской вакцины Украина отказалась еще осенью. Вернее, и. о. посла США на Украине Кристина Квин вызвала на ужин главу минздрава Украины Максима Степанова и сообщила, что Украина не будет закупать вакцину, «которая не прошла клинических испытаний на безопасность». Министру только руками оставалось развести и покивать, что да, конечно не будет. Хотя за несколько дней до вызова на ковер в посольство министр имел иное мнение. В эфире телеканала NewsOne на вопрос, будет ли Украина покупать «Спутник V», если ее одобрит ВОЗ, Степанов сказал: «Считаю, что если такое произойдет, тогда будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской».

    Это было еще в октябре, за десять дней до выборов в местные советы, и вопрос происхождения вакцины приобрел еще и политический окрас. 6 октября лидер партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук во время встречи с Владимиром Путиным попросил его предоставить Украине российскую вакцину, добавив, что сам уже вакцинировался ею. Президент РФ в ответ выразил готовность, но отметил, что украинская власть с такой просьбой пока не обращалась.

    Именно это и имел в виду Зеленский, говоря, что «Спутник V» уже на Украине. То есть официально российской вакцины в этой стране нет. Но обеспеченные и лояльно настроенные к России граждане Украины по примеру Медведчука ездят вакцинироваться в ближайшие к ним регионы РФ. Либо же вкалывают вакцину на месте: украинский бизнесмен Алексей Давыденко (сеть магазинов медтехники) еще в октябре писал в «Фейсбук» о том, что его знакомые постоянно звонят ему с вопросом, где достать российскую вакцину.

    Видимо, на этом моменте у Зеленского поняли, что ситуация бьет по украинским властям информационно и народу нужно дать хоть какие-то ответы. Российской вакцины не будет? Хорошо, какая тогда будет и когда?

    Во-первых, еще в октябре в минздраве Украины начали разработку Национального плана вакцинации. Согласно последним сообщениям, он уже готов и, возможно, будет утвержден правительством 25 декабря. Во-вторых, в Минздраве заявили, что Украина получит вакцину через механизм COVAX (специальный международный фонд, учрежденный ВОЗ и выкупающий крупные партии вакцин для обеспечения ими не менее 20% населения 180 стран мира). Правда, обещанных Украине 8 млн доз хватит не на 20%, а скорее на 10% населения: вакцинация двухэтапная.

    Со сроками поставок вакцины на Украину – и вовсе чехарда.

    Сначала говорили о первых траншах вакцин в феврале 2021 года, потом – в течение I квартала. Затем сроки сдвинулись на апрель или даже на II квартал – это обещание от ВОЗ. Правда, там уточнили, что в первой поставке Украина получит только 1,25 млн доз, чего не хватит даже на первый этап вакцинации по Национальному плану (700 тыс. человек, нужно 1,4 млн доз). 

    Только вот что именно привезут на Украину в количестве 1,25 млн доз – большой вопрос: COVAX будет распределять не какую-то одну вакцину, а несколько, из перечня одобренных ВОЗ. Кому и что достанется, будет зависеть от фактического наличия, а также от готовности страны работать с конкретными вакцинами. Pfizer, Moderna и AstraZeneca сильно отличаются по температурным условиям хранения. И того же хваленого Pfizer Украина может принять не более 70 тыс. доз за раз – остальные банально негде будет хранить. 

    Впрочем, все пока упирается даже не в количество, а в сроки. Степанов в недавнем разговоре с Кристиной Квин пожаловался, что договоры о поставках не гарантируют ее получение в ближайшие месяцы, поскольку первые партии выкупаются в рамках того самого COVAX. Квин обещала содействие, но твердых гарантий никто не даст: официально экспорт вакцины из США под запретом до тех пор, пока не вакцинируют самих американцев.

    Вакцина по реверсу

    Тем временем «Спутник V» продолжил информационное наступление на Украину. Стало известно о подготовке к ее производству в Белоруссии, о готовности Молдавии вакцинироваться российским препаратом, о поставке «Спутника V» в Венгрию.

    Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к Зеленскому с открытым письмом, призвав того начать переговоры с Россией о производстве вакцины на Украине. Ведь без ее помощи это все равно невозможно, на что указывал член Национальной академии наук Сергей Комиссаренко: «Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но затем этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У нас нет геномного центра, мы не имеем права работать с вирусами, у нас нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, у нас нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. Мы можем только создать, а не выпускать».

    Выпускать был готов харьковский «Биолек», где в начале декабря заявили, что ждут только отмашки сертификации вакцины на Украине и разрешения на ввоз российского сырья для производства. Тем более что как раз в декабре массовая вакцинация стартовала в Великобритании и в РФ, США и ряд европейских стран – на низком старте. В Киеве предпочли все это проигнорировать: «Биолек» по-прежнему на Украине считается связанным с Россией предприятием. Нам даже запретили с ним сотрудничать – [Национальная] академия [медицинских наук] не дала согласия», – пояснял причины такой реакции глава российского Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова Валерий Минухин.

    Наконец, настоящим громом среди ясного неба для Украины стала новость о том, что возможность производства «Спутника V» изучают в Германии.

    Дело в том, что еще в начале декабря в ООН прошла презентация российской вакцины. И если глава минздрава ФРГ Йенс Шпан готов обсуждать такие вопросы, то недалеко и до одобрения «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения. А это означает, что Украина с высокой степенью вероятности все же получит российскую вакцину. Только произведена она будет в Германии. И, кстати, 22 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсуждал скорейший доступ Украины к вакцине как раз с послами США, Великобритании и Германии.

    О таком варианте развития событий говорили еще в октябре. Мол, Украина получит вакцину так же, как получает сегодня российский газ, реверсом, усиленно делая вид, что он на самом деле европейский. Однако тогда это было скорее шуткой. Теперь же шутка близка к тому, чтобы стать правдой. 

    Неудобные вопросы

    Сложность положения Зеленского состоит не только в том, как объяснить согражданам отказ брать российскую вакцину. Это лишь половина проблемы. Вторая половина – как объяснить европейским политикам необходимость продления антироссийских санкций, если представить, что Украина соглашается на предложение России о поставке вакцины на Украину.

    В этом смысле для Украины, конечно, невыгодны любые контакты с Россией. И запуск производства вакцины в Германии, конечно, был бы для Украины в этой ситуации выходом. Тем более что с точки зрения пропаганды Украине нужно больше вакцины, чем по факту – есть ведь еще Крым и Донбасс. 

    Массово вакцинировать жителей Крыма и Донбасса Украина, конечно же, не будет. Но заявить-то надо! Иначе та же Европа задаст резонный вопрос: а вы что, уже не считаете эти территории своими? 

    Раз так, значит, и необходимое количество вакцины в плане вакцинации нужно предусмотреть. А как тут предусмотришь, если по хваленому COVAX вакцина до Украины доедет только во II квартале, да еще и непонятно какая?

    В общем, если официально «Спутник V» на Украине пока не появился, то информационно – в полный рост. И чем дальше, тем больше неудобных вопросов к власти. Особенно много их станет после того, как массово вакцинировавшиеся страны Европы запретят украинцам въезд в ЕС на заработки без прививки от COVID-19.


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