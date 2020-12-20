Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

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Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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    Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

    Крымские татары более чем довольны пребыванием в составе России    20 декабря 2020, 17:01
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    C Украины приходят новые сообщения о потешном процессе над Иосифом Сталиным - «прокуратура республики Крым» ищет для вождя народов адвоката. По какому обвинению Киев собирается судить Сталина, почему процесс с юридической точки зрения выглядит анекдотом - и каким образом его реальная политическая цель связана с Россией и Крымом?

    До 1983 года в Римской католической церкви существовала должность promotor fidei (укрепитель веры), более известная как «адвокат (защитник) дьявола». Его задача заключалась в том, чтобы «мешать» канонизации или беатификации праведников, формулировать аргументы против, вынуждая тем самым церковь более тщательно отбирать кандидатуры и описание их земных заслуг. 

    Украинская власть занимается чем-то похожим. Только там пытаются поделить на грешников и праведников исторических персонажей. Праведников славят: буквально на днях Верховная Рада утвердила на 2021 год поминальник, обильно усеянный «героями майдана», боевиками УПА* и коллаборантами. Грешникам – суд. Сразу после майдана на Украине судили Януковича, теперь руки дошли до Сталина: «прокуратура автономной республики Крым» запросила для него бесплатного адвоката. 

    Да, Крыма в составе Украины уже давно нет, а «крымская прокуратура» есть. И не только она, к слову, но и весь остальной набор: полиция, СБУ, набор чиновников. А поскольку делать им всем нечего, то занимаются чем могут. Конкретно эти – судят покойника.

    Украина не отпускает татар

    Судят, кстати, уже не первый год. Само дело завели ещё в 2017 году, когда Генпрокуратура Украины вынесла подозрение Иосифу Сталину и Лаврентию Берия в организации депортации крымских татар в 1944 году. «Это – восстановление исторической справедливости. Украинское законодательство позволяет проводить уголовное производство даже по тем лицам, которые уже умерли, для того, чтобы реабилитировать потерпевших, установить юридически значимые факты, а речь идет о массовых преступлениях», – объяснил тогда действия ГПУ тогдашний министр юстиции Украины Павел Петренко.

    Украинский чиновник, видимо, не в курсе, что  потерпевшие уже реабилитированы, причём начался этот процесс ещё во времена СССР. К примеру в Указе Президиума ВС СССР № 493 (2 сентября 1967 года) указано, что «...после освобождения в 1944 году Крыма от нацистской оккупации факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками определённой части проживающих в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма».

    Затем, уже в 1989 году ВС СССР прямо осудил депортацию, признав её незаконной и преступной (Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» от 15 ноября 1989 года).

    Наконец 21 апреля 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов». В частности указ предусматривал выделение из федерального бюджета на обустройство репрессированных 10 млрд рублей (на период 2014-2020 гг), строительство мемориального комплекса, вещание крымско-татарских СМИ и т.п.

    Тут нужно пояснить, зачем на Украине этими занимается Генпрокуратура, Минюст, призрачная «прокуратура АРК» и власть в целом. На крымских татар там возлагают большие надежды. Вернее, не на них самих, а на разжигание конфликта между  крымско-татарской общиной и российской властью. Педалирование темы угнетения малого народа – железобетонное основание для продления разного рода санкций в отношении РФ. Не говоря уж о том, что гипотетический конфликт общины с российской властью, её организованная оппозиция стала бы для Киева манной небесной.

    Ведь сегодня в качестве примеров «угнетения» Украине приходится подсовывать Европе осужденных активистов террористической организации Хизб ут-Тахрир. А Европе приходится делать вид, что она верит в то, что члены этой организации осуждены за правозащитную деятельность. 

    В итоге Украина просто не может предложить крымским татарам что-то такое, что перебило плюсы от российского гражданства, от проживания на своей исторической родине, от мер по реабилитации. Да и предлагать-то особенно некому: «Крымские татары между собой все друг друга знают. И мы не видим тех семей, которые отсюда уезжают. Один или полпроцента уехали, и те, наверно, пожалели, что сделали это», – заявлял в 2018 году зампредседателя общественного совета крымско-татарского народа Рустем Ниметуллаев. 

    Правда, по состоянию на начало 2019 года из Крыма на Украину выехали порядка 35 тыс человек. Однако зампредседателя общественного совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров подчёркивает, что это общая цифра: «Это все – и крымские татары, и не крымские татары». К тому же есть и обратный поток: «Есть и обратная волна миграции с Украины, в том числе тех, кто успел уехать. Они возвращаются, потому что не нашли тех благ, о которых мечтали. Они понимают, что весь народ здесь, он живет, продолжает развиваться, строит свое будущее». 

    Но тема депортации, конечно же, остаётся для крымских татар чувствительной и Украина с радостью на эту мозоль давит: «А давайте Сталина за депортацию судить? Конечно, давайте!».

    Вторая ходка

    Тем более, что методика-то уже опробованная – Сталину не впервой представать перед украинским правосудием. 22 мая 2009 года Главное следственное управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело в отношении Сталина, Молотова, Кагановича, Косиора, Постышева, Чубаря и Хатаевича «...по факту совершения в 1932-1933 годах на Украине геноцида, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины». Иными словами, следователи СБУ не просто утверждали, что все перечисленные несут персональную ответственность за сознательную организацию голода, но и то, что голод был направлен против этнического украинского населения.

    В те далёкие времена на Украине ещё были люди, помнившие о букве закона. «...Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое дело подлежит закрытию... относительно умершего, за исключением случаев, когда производство по делу является необходимым для реабилитации умершего или возобновления дела относительно других лиц по вновь выявленным обстоятельствам», – говорилось в вердикте Апелляционного суда, где рассматривалось данное дело.

    Позднее суд даже опубликовал специальное разъяснение, где отдельно подчёркивалось что «...суд не признавал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (геноцид), как об этом неоднократно ошибочно, с негативной составляющей, заявлялось в средствах массовой информации. Суд не имел процессуальной возможности это сделать, поскольку действующее уголовно-процессуальное законодательство Украины не предполагает предъявления обвинения умершим, и уж тем более их осуждения». 

    То ли судьи с тех пор перековались и готовы учитывать «революционную целесообразность», то ли законы поменялись, но Сталину снова придётся усесться на скамью подсудимых.

    При всей кажущейся шапитошности данного судилища у него есть ещё одна важная функция: с помощью подобных процессов Украина пытается доказать всем свою инность, непохожесть. В данном случае – непохожесть на Сталина и его окружение.

    Поэтому решение Киевского центра адвокатской помощи выглядит как издёвка над «крымскими недопрокурорами». Защищать Сталина поручили тому же адвокату, что защищал журналиста Кирилла Вышинского. Того самого экс-руководителя «РИА Новости-Украина», которому украинское «правосудие» в своё время устроило полный набор сталинских репрессий в их обывательском понимании: обвинение в госизмене, содержание в СИЗО, граничащее с пытками, этапирование по всей стране в разные суды, публикацию от его имени фальшивых признаний и т.п. 

    Что же до самого судебного процесса, то его результат, как ни странно, будет позитивным в любом случае. Повторится ситуация 10-летней давности – хорошо, значит есть ещё на Украине вменяемые люди. Осудят – лишний пример украинского безумия и распада элементарных понятий о государстве и правосудии. Для тех же крымских татар, кстати. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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