Организатора энергоблокады Крыма заочно приговорили к 19 годам колонии

Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, признанного виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году.

Приговор вынесен заочно, поскольку фигурант дела последние годы живет на Украине и находится в розыске в России. Дело рассматривала коллегия из трех судей, передает РИА «Новости».

Ислямов обвинялся по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК России. Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 19 лет колонии строгого режима.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что Ислямову нужно начинать примерять «арестантскую робу».

Напомним, в 2015 году опоры поврежденной ранее линии электропередачи вновь были взорваны. Крым остался без электричества. Позднее энергоснабжение было частично восстановлено, в республике был введен режим ЧС, а также разработан алгоритм электроснабжения полуострова –введен график аварийных отключений.

Было принято решение ускорить строительство энергомоста на полуостров. Глава российского государства Владимир Путин пообещал, что нитки будут проложены с материка в Крым за три-четыре месяца. Работы были выполнены в сроки, указанные президентом.