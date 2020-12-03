Организатору энергоблокады Крыма предложили примерить «арестантскую робу»

Бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, который является организатором энергетической блокады полуострова, нужно начинать примерять «арестантскую робу», заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

«Кем только не был Ленур Ислямов за последние шесть лет: и бизнесменом, и политиком, и экстремистом, и диверсантом, побывал даже в роли флотоводца. Но после такого обилия мундиров, думаю, арестантская роба на нем будет смотреться идеально, будет к месту и под стать», – сказал РИА «Новости» Бальбек.

По его словам, Ислямов долго шел к этому образу, и теперь «хождение по мукам идет к концу». Депутат подчеркнул, этот итог будет справедливым и заслуженным, он полностью разделяет требование прокурора.

«Организатору диверсии нечего делать в приличном обществе, его место должно быть в тюрьме, причем надолго», – подчеркнул Бальбек.

Приговор украинскому бизнесмену Ленуру Ислямову, одному из организаторов энергоблокады Крыма в 2015 году, будет оглашен в Верховном суде Крыма 10 декабря. Ислямова судят заочно. Он обвиняется по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ. Прокурор запросил назначить обвиняемому наказание в виде 19 лет колонии строгого режима.

Напомним, в 2015 году опоры поврежденной ранее линии электропередачи вновь были взорваны. Крым остался без электричества. Позднее энергоснабжение было частично восстановлено, в республике был введен режим ЧС, а также разработан алгоритм электроснабжения полуострова –введен график аварийных отключений.

Было принято решение ускорить строительство энергомоста на полуостров. Глава российского государства Владимир Путин пообещал, что нитки будут проложены с материка в Крым за три-четыре месяца. Работы были выполнены в сроки, указанные президентом.