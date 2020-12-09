В Кремле сказали, что нужно для встречи Путина и Зеленского

Для подготовки встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет «субстанции», для таких переговоров нужны подготовленные основания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, такой работой занимаются помощники лидеров.

Представитель Кремля отметил, что организаторам нужна «какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции». Песков отметил, что субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей, но «в этом плане ситуация тяжелая».

В сентябре Зеленский заявил, что ведет ограниченную коммуникацию с Путиным, но она имеет предметный характер. До этого он заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.