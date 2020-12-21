Зеленского признали «неудачником года» почти треть украинцев

Около 30% жителей Украины считают президента Украины Владимира Зеленского «неудачником года», при этом порядка 15% назвали его «политиком года», свидетельствуют данные социологического опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Ранее центр Разумкова провел похожий опрос. Согласно ему, 42% респондентов удостоили Зеленского победителем в номинации «разочарование года», а вот 20% считают его «политиком года», когда как в прошлом году этот показатель был 46%, передает РИА «Новости».

Кроме того, респонденты оценили деятельность и других политических деятелей Украины. Так, экс-президента Петра Порошенко считают «политиком года» лишь 9,2% опрошенных, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – 6,2%, лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлию Тимошенко – 5,4% министра внутренних дел Арсена Авакова – 0,6%.

Опрос проводился фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2004 человека в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.