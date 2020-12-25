Зеленский захотел провести «глобальный» разговор с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Он намерен позвонить президенту России, если встреча советников лидеров «нормандского формата» будет затягиваться.

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним [Путиным] общаться обязательно. (…) «Я могу ему [Путину] позвонить, он точно со мной пообщается», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению президента Украины, между двумя странами должен быть диалог как в «нормандском формате», так и прямой. «Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в «нормандском формате» – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат – сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны поговорить с ним [Путиным] глобально тет-а-тет», – сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для подготовки встречи лидеров России и Украины пока нет «субстанции», для таких переговоров нужны подготовленные основания.

В сентябре Зеленский заявил, что ведет ограниченную коммуникацию с Путиным, но она имеет предметный характер. До этого он заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.