Главу КС Украины заподозрили в уголовных преступлениях

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля по одному из дел, сообщила представитель пресс-службы офиса генпрокурора Марина Хоменко в эфире телеканала «Украина 24».

«Подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 386 и частью второй статьи 384 УК Украины – это подкуп свидетеля, а также заведомо ложные показания свидетеля», – передает ее слова РИА «Новости».

Хоменко уточнила, что Тупицкий подозревается в том, что из корыстных мотивов в личных интересах и интересах экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины подкупил свидетеля по одному из дел, чтобы тот отказался давать показания или дал ложные показания. Также следствие полагает, что Тупицкий в течение 2018-2019 годов трижды давал следователю неправдивые показания, которые сочетались с искусственным созданием доказательств защиты в деле относительно завладения активами предприятия «Зуевский энергомеханический завод».



«Сегодня президенту Украины будет направлено ходатайство об отстранении его [Тупицкого] от должности судьи КС Украины», – добавила представитель офиса генпрокурора.

Меру пресечения главе КС Украины избирать не будут, так как преступления, которые ему вменяют, не являются тяжкими.

Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции». Тупицкий после этого сообщил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также заявил, что не собирается уходить в отставку.