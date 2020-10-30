Против главы КС Украины завели дело о госизмене

В отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму, об этом сообщило украинское госбюро расследований (ГБР).

Тупицкий, по предварительным данным следствия, в июле 2018 года приобрел участок земли в Крыму, признав полномочия российских чиновников полуострова на «внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию России», передает РИА «Новости».

«Таким образом, он, возможно, совершил деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины», – отметили в ГБР. По этой статье Тупицкому может грозить от 12 до 15 лет заключения и конфискация имущества.

Сам Тупицкий сообщил, что участок был приватизирован еще до воссоединения России с Крымом. «А когда произошла аннексия, были украинские кадастры, российские кадастры наложились и произошло смешивание границ (участков). Эта проблема возникла не только у меня. У меня тогда уже стоял дом... в 2018 году состоялась сделка... занимались этим юристы и, наверное, ничего лучше не придумали, кроме как урегулировать вопрос разграничения путем сделки купли-продажи», – сказал глава КС в эфире украинского телевидения.

Он добавил, что не может въехать в Крым, поскольку в России на него возбудили уголовное дело, а к его дому и участку применили экономические санкции. Сам участок составляет 126 квадратных метров.

«Почему я не внес его в реестр (не задекларировал – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что до этого времени не знал, как это сделать. Я не признаю Крым российским», – сказал глава КС.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции». Тупицкий после этого сообщил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также заявил, что не собирается уходить в отставку.