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В ДНР назвали пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева

2 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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    Угрожает ли Казахстану дерусификация

    Елбасы Назарбаев по-прежнему сохраняет бразды правления в своих руках    2 мая 2021, 10:40
    Фото: Юрий Олейник/Фотохроника ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Самохин

    Бессменный Елбасы – руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев, сдав президентские полномочия в 2019 году, теперь покинул пост главы Ассамблеи народа. Эта структура отвечает в том числе за сохранение межэтнического мира в республике. Как изменится национальная политика с уходом Назарбаева и не приведет ли это к вытеснению русского языка, как это происходит в других странах бывшего СССР?

    В среду первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении передать право возглавить Ассамблею народа Казахстана (АНК) нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. «Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках», – пояснил Назарбаев. В ответ Токаев предложил своему предшественнику занять пост почетного председателя Ассамблеи.

    Напомним, что Назарбаев, который бессменно был на руководящих постах в республике с конца 1980-х, в марте 2019-го сложил с себя президентские полномочия. Тогда он занял положение главы АНК, при этом сохранил за собой звание «Елбасы» – в дословном переводе «глава государства», а также остался на постах главы Совета безопасности республики и лидера правящей партии «Нур Отан» – «Свет Отечества».

    Ассамблея народа Казахстана, которую Назарбаев учредил еще в 1995 году, – консультативно-совещательный орган при президенте республики. Как поясняет официальный сайт АНК, главная ее задача – «реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений». На практике же, по мнению экспертов, Елбасы как глава АНК перешел в статус казахстанского Дэн Сяопина – формально ушедшего в тень лидера, который продолжает направлять развитие страны.

    «На самом деле сейчас Назарбаев оставил не самый ключевой свой пост. После того, как он ушел с поста президента, в его руках находится несколько более важных позиций», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог, директор Института оценки рисков Досым Сатпаев. Вместе с тем он пояснил: у АНК есть важная имиджевая функция. Ассамблея народа заявлена как представительство казахского большинства и всех этнических меньшинств и диаспор республики «и призвана в том числе играть роль некоей официальной витрины межнациональной стабильности в стране», отметил Сатпаев.

    «По моему мнению, АНК была создана в 1995 году как часть долгосрочного плана Назарбаева по получению Нобелевской премии мира

    за два достижения – запрет ядерных испытаний и образцовое межэтническое и межрелигиозное согласие в республике», – полагает собеседник.

    Если Назарбаев сохраняет за собой ключевые посты – в том числе главы Совбеза – то, следовательно, республика продолжит проводить ту политику (в том числе национальную политику), которую вел Елбасы в качестве президента, считает эксперт.

    Впрочем, по мнению Сатпаева, в последние годы именно по линии межнациональных отношений приходят тревожные сигналы. Эксперт упомянул события прошлого года – беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области на юге республики, «когда отношения выясняли казахи и этническое меньшинство – дунгане». В результате столкновений погибло восемь человек. «АНК не выступила тогда – ни в качестве антикризисного менеджера, ни даже посредника. И очень часто во время таких межэтнических конфликтов Ассамблея «ловила тишину», поэтому ее авторитет невысок. Я бы сравнил передачу позиций председателя в этой организации с передачей капитанского мостика на корабле, который дал течь», – отметил Сатпаев.

    Призрак дерусификации

    Добавим, что передача полномочий в инстанции, отвечающей за межнациональный мир, произошла на фоне информационных вбросов об угрозах самому крупному из нацменьшинств Казахстана – русским. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в соцсетях появились сообщения о том, что якобы в республике планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшие два–три года и даже заселить казахами русскоязычный север страны. Напомним, что русские составляют 18,5% населения республики, четверть жителей Алма-Аты, почти половину населения Северо-Казахстанской области, 40% в Костанайском регионе и более 80% в некоторых районах Восточно-Казахстанской области.

    «Даже одной из причин переноса столицы из Алма-Аты в Астану было намерение сгладить этнические диспропорции, поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов», – рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов.

    Добавим, что определенную тревогу вызвало и решение перевести казахский язык с кириллицы на латиницу, принятое президентом Назарбаевым в 2017–2018 годах. Когда после распада СССР от кириллической графики отказались другие тюркские республики, Азербайджан, Узбекистан и Туркмения, это связывали со стремлением порвать с «имперским влиянием» Москвы и взять пример с Турции. 

    Как признак некоей дерусификации была воспринята и объявленная Назарбаевым на заседании АНК в 2015 году программа «развития трехъязычия» – преподавания школьных предметов не только на казахском и русском, но и на английском языке. «В статье «Независимость превыше всего» глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что сегодня «молодежь может выучить английский и другие языки в кратчайшие сроки», – отмечала в марте «Казахстанская правда».

    Ставка на углубленное изучение английского языка или более активное изучение казахского, впрочем, не означает какой-либо угрозы русскому языку, полагает Сатпаев.

    «В Казахстане, в отличие от Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, не существует проблем с русским языком –

    ни в смысле его малого знания молодежью, ни, наоборот, вытеснения им казахского языка, – заметил казахстанский эксперт. – Ситуация сбалансированная: большое количество русских школ и распространенность русского языка в быту не сказывается на владении родным языком казахов даже на севере республики. Никакой угрозы в этом у нас не видят, наоборот, билингвальность и мультилингвальность поощряются и государством, и обществом как залог повышения конкурентоспособности молодых людей. Кто-то едет за образованием в Россию, кто-то в Америку, кто-то в Китай – и это нормально».

    Переориентация на английский язык не приводит к русофобии

    Все же можно наблюдать некую переориентацию современного поколения казахов на английский язык как более перспективный, полагает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. «В Казахстане молодежь довольно прагматичная, это объясняется целым рядом причин, в том числе той прагматичной политикой, которую проводило руководство республики. Молодые люди ориентируются прежде всего на английский язык (в гораздо меньшей степени – на китайский) и на Запад, на возможность учебы там, получения образования, – отметил эксперт. – На Россию, естественно, в меньшей степени ориентируются, чем на английский язык, но на русский язык тоже».

    При этом Лепехин подчеркнул, что русофобия не свойственна ни молодежи, ни тем более людям старшего поколения – исключение составляют лишь сравнительно небольшие группы националистов, предъявляющие претензии к «русским колонизаторам». 

    Но, по мнению экспертов, дерусификация происходит не по воле политиков-националистов, а естественным путем. 

    Как отметил завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, во многих районах республики, прежде всего на юге, казахско-русское двуязычие и вовлеченность казахов в русскую культуру (даже поп-культуру) уходит в прошлое. «Городская казахская молодежь действительно стремится к изучению русского языка. Но вокруг той же Алма-Аты существует «ржавый пояс» самостроев, где молодежь уже не может связать по-русски двух слов и слушает казахскую – а не российскую или англоязычную – поп-музыку», – рассказал эксперт.

    «Если брать северные региональные центры – Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, то эти города преимущественно русскоязычные. Если вы возьмете, например, Туркестан, Атырау, где более 90% населения казахское, то там нет какого-то особого отношения к русской попсе или к русскому языку».

    За образованием – в Россию

    Что касается национальной образовательной системы, то в студенческой среде тоже происходит резкое расслоение, «потому что качество обучения катастрофически падает», отметил Грозин. По его оценке, только 5% вузов Казахстана дают «действительно высокий образовательный уровень», и в таких заведениях русский изучается как иностранный. При этом в самом Казахстане много говорят о том, что местный уровень образования уступает российскому. Такой вывод делается не только по итогам международных олимпиад, но и по оценкам международных рейтинговых агентств.

    «В городах многие родители пытаются пристроить своих детей в русскоязычные образовательные учреждения. Но если сравнивать средний уровень образования в таких школах со средним уровнем в соседних российских регионах, то российские образовательные нормы выше, поэтому этнически русские граждане, которые переезжают из Казахстана в Россию, тратят усилия на обучение детей русскому языку», – отметил Грозин. 

    Миграция из Казахстана, которая происходит на протяжении многих лет, касается не только русских, но и самих казахов и в основном мотивируется не политическими или этническими, а социально-экономическими, карьерными причинами, в свою очередь заметил Сатпаев. «При этом далеко не все из уехавших возвращаются потом на родину. И это большая проблема для Казахстана», – посетовал политолог.

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