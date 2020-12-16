Вскрылась болевая точка в отношениях Казахстана с Россией

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16 декабря, среда  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Российская гроза Boeing и Airbus празднует победу пресс-служба ОАК
Российский самолет МС-21 совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14. Это большая победа российского авиапрома, которая позволяет России вернуться в мировую элиту гражданского авиастроения. И хотя российский мотор немного уступает американскому по экономичности, у него есть и ряд неоспоримых преимуществ перед заокеанским конкурентом. Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Турция точит зубы на еще одного соседа

Эрдоган уже распространил свое влияние на Азербайджан – а теперь смотрит и в сторону Ирана кадр из видео
Крайне показательный политический намек позволил себе президент Турции. Произошло это во время ставшего уже знаменитым парада победы Азербайджана над Карабахом в Баку. Эрдоган процитировал старинную поэму, и его слова весьма резко восприняли в соседнем Иране. Что так обидело персов и какие планы Турции выдало это высказывание? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Мы лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Мы здесь власть

Борис Акимов
Борис Акимов, фермер, кандидат философских наук
Нация, пережившая советский XX век, находится в посттравматическом состоянии. Нас почти сто лет приучали к бездействию и безынициативности. Все решено где-то там. Решено глупо, нелепо, несправедливо. Но зато решено за нас. Подробности...
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Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 декабря 1773 года состоялось знаменитое Бостонское чаепитие. Американцы начали войну за свою независимость. Колонисты уступали большой империи почти во всем, но при этом смогли победить. Как это вообще могло получиться? Подробности...
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Последний шанс Трампа

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

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Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Вскрылась болевая точка в отношениях Казахстана с Россией

    Жители Казахстана с большой серьезностью относятся к празднику Дня независимости страны    16 декабря 2020, 20:50
    Фото: Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Евгений Погребняк

    Сегодня Казахстан отмечает 29-ю годовщину своей независимости. И хотя на территории и суверенитет государства никто не претендует, эта расположенная между двух супердержав – Россией и Китаем – страна, болезненно относится к любым намекам на нерушимость своих границ. И поводом для возмущения могут стать даже сказанные в эфире телевизионного ток-шоу слова.

    Скандал начался с фразы, которая в России зачастую воспринимается как нечто само собой разумеющееся и очевидное. «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза». Такое заявление в эфире Первого канала сделал председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов. В Казахстане эти слова немедленно вызвали, мягко говоря, возмущение, в том числе на официальном уровне.

    Более того. Заместитель главы МИД Казахстана Марат Сыздыков вызвал временного поверенного в делах российского дипломата и вручил ему ноту. Сыздыков сообщил, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух государств. Он призвал принять меры по недопущению впредь такого рода заявлений от государственных деятелей.

    В свою очередь, некоторые общественные активисты и в России, и в Казахстане тоже решили подлить бензина в огонь скандала. В Москве на заборе казахстанского посольства повесили плакат с надписью: «Северный Казахстан – русская земля!». В тот же день в Нур-Султане на заборе российского посольства появился плакат с противоположным содержанием: «Северный Казахстан – казахская земля!».

    Сам виновник происходящего, депутат Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале тоже отреагировал. «Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана».

    Сама история государственности Казахстана, согласно современным казахстанским учебникам, охватывает несколько тысяч лет. Все государственные образования, которые на этой территории существовали ранее, включая знаменитых гуннов, причисляются к предкам казахов. Образование современного казахстанского этноса относят ориентировочно к XV веку, когда тюркоязычные феодалы кипчакских племен окончательно вытеснили монгольскую знать из степных районов Средней Азии.

    С тех пор на территории современного Казахстана, пишут в учебниках, образовались племенные союзы, оформившихся в Младший, Средний и Старший жузы. В первой половине XVII века казахам пришлось вести изнурительную войну с джунгарскими захватчиками, во время которой погибло 2/3 казахского населения. В это же время из-за угрозы завоевания начинается процесс присоединения этих племен к России. В 1730 году Младший жуз отправил посольство в Петербург с просьбой о подданстве и покровительстве. Просьба была удовлетворена. В дальнейшим присоединение данных территорий к России происходило частично мирным, частично военным путем. Таким образом, согласно официальной казахстанской историографии, становление данного государства уходит вглубь веков и не связано с распадом СССР.

    Почему разгорелся такой скандал?

    «Негативная реакция казахстанских властей и общественности и ранее звучала в ответ на недружеские заявления в адрес нашей страны со стороны российских политиков, экспертов, массмедиа, – заявил газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Андрей Чеботарев. – В частности, такие высказывания допускали Владимир Жириновский, Владимир Соловьев, ныне покойный Эдуард Лимонов и другие. Сейчас к ним добавился Вячеслав Никонов. Важную роль сыграло и то, что его заявление прозвучало в преддверии национального праздника – Дня независимости Казахстана (16 декабря)».

    По мнению эксперта, подобные заявления расцениваются в Казахстане как попытки ухудшить отношения между двумя странами.

    «Казахстан всегда давал четко понять, что взаимоотношения с Российской Федерацией осуществляются последовательно с выполнением всех взятых обязательств. В 2005 году был подписан договор о государственной границе с Россией, обеими странами договор ратифицирован, каких-то претензий у сторон не имеется. Поэтому, когда не просто какой-то эксперт, а председатель комитета Госдумы поднимает вопрос о принадлежности территории Северного Казахстана, это просто бессмысленно и воспринимается как политическая провокация», – считает Чеботарев. Строго говоря, заметим, Никонов вовсе не ставил под сомнение текущие границы между Казахстаном и Россией и никаких территориальных претензий не выдвигал – его фраза имела сугубо исторический контекст.

    Однако даже этих слов оказалось достаточно для крайне острой реакции казахстанской стороны – и это не первый подобный случай. В апреле этого года в Казахстане уже был подобный скандал, когда объясниться в МИД вызвали посла Китая и вручили ему ноту протеста. В тот раз виновником оказался китайский сайт www.sohu.com, который по сути является блоговой платформой. На нем неизвестным автором была размещена статья под названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». Шуму тогда поднялось даже больше, чем сейчас, и это удивительно, учитывая, что сам сайт – это что-то вроде китайского «Живого Журнала», на котором могут написать все что угодно.

    В той статье автор всего лишь вспоминал небольшой период в эпоху династии Тан, когда сфера влияния Китайской империи простиралась вплоть до Каспийского моря, вбирая в себя большую часть современного Казахстана. Но учитывая и без того большие китаефобские настроения в казахстанском обществе, этого было достаточно для дипломатического скандала.

    «Крымские события 2014 года сильно насторожили казахстанские власти и особенно общественность. Возникли опасения, что подобный сценарий может быть осуществлен и в Северном Казахстане, населенном преимущественно русскими. Такие фобии имеются, потому что Казахстан находится между двумя гигантами – Россией и Китаем.

    Со стороны отдельных китайских СМИ и экспертов тоже были такие высказывания, что вся Центральная Азия когда-то входила в сферу интересов Китая. Есть даже какие-то карты, на которых обозначают, что эта территория китайская. Понятно, что на официальном уровне в Китае такие опасения не высказываются, но на общественном уровне, особенно среди национально-патриотической части, об этом открыто говорят», – утверждает Андрей Чеботарев.

    Отношения с Россией

    Некоторые политики в Казахстане продолжают ждать реакции со стороны российских властей, требуя официальных объяснений и даже наказания Никонова. Наиболее радикальные элементы требуют даже выгнать его из Госдумы. Такое вряд ли произойдет, и инцидент, скорее всего, оставят незамеченным. Стоит ли ждать в этом случае ухудшения отношений между двумя давними союзниками? 

    «Безусловно, тему относительно истории Казахстана, истории возникновения его границ можно обсуждать в научном сообществе в плане научной дискуссии, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Казахстана Рустам Бурнашев. – Но этого нельзя делать в телепередаче, направленной на самую широкую и зачастую неподготовленную аудиторию. В итоге это вызвало соответствующую реакцию.

    Я не думаю, что заявление Никонова как-то серьезно повлияет на уровень межгосударственных отношений РФ и РК. Тем не менее, как в анекдоте, что ложечки нашлись, но осадочек остался».

    Доцент факультета международных отношений СПбГУ Руслан Шамгунов подчеркивает, что Казахстан начал подозревать Москву в неоимперских замыслах едва ли не сразу после развала СССР: «Вячеслав Никонов лишний раз напомнил Казахстану, что в России есть люди, которые помнят про казахстанские «северные территории». Про них помнят и в самом Казахстане – не случайно в свое время Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в северную часть страны, что самими казахами в первую очередь воспринималось как «закрепление за Казахстаном северных территорий», а вовсе не как цель быть подальше от Китая».

    Российские политики, полагает Бурнашев, должны иметь в виду данный аспект в своих публичных выступлениях. «Инцидент показал, что население Казахстана чувствительно относится к подобным заявлениям. Факты, которые так или иначе затрагивают историю казахстанской государственности, вопрос прохождения границ, территориальные вопросы, зачастую вызывают болезненную реакцию казахстанцев. Я думаю, для населения это действительно серьезная и болезненная тема. Поэтому внешние партнеры Казахстана должны учитывать этот момент», – отмечает политолог.


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