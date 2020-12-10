В Казахстане зафиксировали отрицательный темп роста ВВП

Темп роста ВВП Казахстана с января по ноябрь 2020 года составил минус 2,8% к аналогичному периоду 2019 года, сообщил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на заседании правительства.

«Рост реального сектора ускорился до 2%. Динамика роста производства услуг улучшилась до минус 5,9%. В результате темп роста ВВП составил минус 2,8%», – рассказал Даленов на заседании правительства, представляя итоги социально-экономического развития страны за одиннадцать месяцев 2020 года, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Министерства национальной экономики Казахстана, речь идет о снижении ВВП по сравнению с январем – ноябрем 2019 года. Рост ВВП Казахстана за тот период составил 4,4%.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%. Правительство Казахстана планирует, что ВВП республики по итогам 2020 года сократится на 2,1%.

Напомним, 3 декабря страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти. Минэнерго Казахстана подтвердило, что страны ОПЕК+ решили с января 2021 года увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн баррелей в сутки.