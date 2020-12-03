Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти

Министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg. По информации двух источников в Организации стран – экспортеров нефти, встречи будут проходить в ежемесячном формате.

«Да, поддержали увеличение на 0,5 млн б/с. Встречи будут ежемесячными, чтобы мониторить ситуацию на рынке. Начиная с января увеличение будет на 0,5 млн б/с в зависимости от условий на рынке», – сообщили источники ТАСС.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится в начале февраля, добавил другой источник.

Таким образом, в январе страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,2 млн б/с, а не на 7,7 млн б/с, как до конца этого года.

Источники РИА «Новости» в свою очередь сообщают, что Россия на заседании ОПЕК+ в четверг впервые председательствует без Саудовской Аравии. Главой российской делегации является вице-премьер Александр Новак. По словам одного из делегатов, саудовский министр не руководит общими обсуждениями, как делает это обычно.

По информации источника, ОПЕК+ не установил срок действия своих новых договоренностей. При этом механизм компенсаций ОПЕК+, подразумевающий возможность для отстающих в выполнении своих обязательств стран альянса дополнительно сократить добычу нефти позднее, также был продлен.

Минэнерго Казахстана подтвердило, что страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти с января на 500 тыс. баррелей в сутки. «Также страны – участники соглашения договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний начиная с января 2021 года для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что общее ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня. Таким образом, первоначальное решение о снижении добычи нефти на 5,8 млн баррелей в сутки было изменено. Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн баррелей в сутки.

Утром четверга, в ожидании решений ОПЕК+ по объемам дальнейшего сокращения добычи, цены на черное золото снижались: фьючерс на Brent падал на 0,1% – до 48,2 доллара за баррель, на WTI – на 0,13%, до 45,22 доллара за баррель.