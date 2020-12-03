Нефть подешевела в ожидании конкретики от ОПЕК+

Цены на нефть в четверг утром незначительно снижаются в ожидании решений ОПЕК+ по объемам дальнейшего сокращения добычи.

По состоянию на 7.30 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1% – до 48,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,13%, до 45,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Основное внимание рынков сосредоточено вокруг заседания ОПЕК+, которое должно состояться позднее в четверг. Главный вопрос повестки: стоит ли с нового года увеличивать добычу нефти почти на 2 млн баррелей в сутки в условиях слабеющего спроса на второй волне пандемии.

Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 млн баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 млн баррелей в сутки.

Альянс думает отложить этот шаг на некоторый срок. Однако после роста цен на черное золото в конце ноября в надежде на скорое появление вакцин от коронавируса некоторые страны альянса сомневаются в необходимости продлевать текущие сокращения.

«Любой признак того, что альянс изо всех сил пытается достичь соглашения, может повлиять на цены», - отмечают аналитики ANZ Research, которых цитирует Reuters.

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