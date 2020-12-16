Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, выразив уверенность в дальнейшем улучшении взаимодействия и развитии отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, указывается, Путин «выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур».

Российский лидер также отметил успехи Казахстана в социально-экономическом и научно-техническом развитии и авторитет страны на мировой арене.

День независимости Казахстана отмечается 16-17 декабря, это главный национальный праздник республики.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон «О независимости и суверенитете государства». Республика Казахстан была последней среди республик Советского Союза, которая приняла закон о независимости. Этот закон вместе с Декларацией суверенитета Казахстана, принятой 25 октября 1990 года, создал новое государство.