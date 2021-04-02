Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
Перейти в раздел…

Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском Владислав Воднев/РИА Новости
Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
Перейти в раздел…

Сербы Боснии стали главной опорой России на Балканах

Как бы единое государство поделено на две части, каждая из которых ориентируется на разные центры международной политики REUTERS/Dado Ruvic
Жаркий спор о том, каким газопроводом будет пользоваться Босния – российским «Турецким потоком» или конкурирующим с ним западным проектом, разрешился неожиданно: обоими. Точнее, сербы – одним, а бошняки и хорваты – другим. Эта ситуация лишний раз доказывает, что боснийские сербы стали даже более надежным союзником России на Балканах, чем сербы Сербии.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Это не грузины, это отбросы общества

Шота Глурджидзе
Шота Глурджидзе, театральный художник, Тбилиси
Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги. Подробности...

Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Решительность Китая может затронуть партнеров России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Китай наконец-то стал демонстрировать мускулы и отвечать Западу ударом на удар. Но все ли действия Пекина на международной арене будут полезны для Москвы? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

За что интеллигенция любит Грузию

Обсуждение: 6 комментариев

В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось качество вашей жизни за год пандемии?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Какие домашние животные у вас есть?
  • Кошка

  • Собака

  • Кошка и собака

  • Нет домашних животных

  • Другое (указать в комментариях)
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине
    Песков опроверг применение «Искандеров» при конфликте в Карабахе Гражданин России погиб при перестрелке в Стамбуле Москва заявила о нежелании военного конфликта с Украиной Авиаэксперт прокомментировал изменения цен на авиабилеты в России
    Названы имена оперировавших во время пожара в больнице кардиохирургов Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины Суд поддержал российскую таможню в споре с Apple
    Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует Anonymous рассекретила данные об антироссийской деятельности Британского совета В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине Франция заявила о разных с Германией позициях по «Северному потоку – 2»

    «кончится печально»


    В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США

    «разнесли все, что было можно»


    Семья мытищинского стрелка может подать иск к Росгвардии

    дальняя авиация


    Утвержден облик нового российского «стелс»-бомбардировщика

    Видео

    данные всемирного банка


    США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

    особый случай


    Зачем «саакашвилевские бандерлоги» выгнали Познера из Грузии

    балтийское море


    НАТО устраивает навал на «Северный поток – 2»

    утрата доверия


    Названы сроки падения гегемонии доллара

    недостойное злорадство


    Сергей Худиев: Два массовых убийства привели к диаметрально разным выводам

    русско-украинский поэт


    Глеб Простаков: У Украины остался только Тарас Шевченко

    приезжие дети


    Вадим Трухачёв: В России надо не допустить появления иммигрантских гетто

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Какие домашние животные у вас есть?

    Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

    В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском    2 апреля 2021, 13:10
    Фото: Владислав Воднев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?

    Кто знаком со статистикой популярности тех или иных новостей в Рунете, тот знает, что политической жизнью в Казахстане россияне интересуются мало и вести о житье-бытье трех жузов со столицей в Нур-Султане доходят до них медленно.

    Вот и сейчас так: блоги взбаламутило новостями, мягко говоря, устаревшими, но прозвучали они так, как будто грянул гром (что для русского мужика является позывом к известно каким действиям).

    Новость первая – все школы Казахстана переводят на казахский язык обучения в ближайшие два-три года. Новость вторая – северные области страны будут заселять казахами, чтобы размыть русское большинство на тех землях, которые националисты внутри РФ обычно называют Южной Сибирью.

    Начнем со второй, хотя это и не новость вовсе: такую политику в Казахстане проводят уже давно, а особенно активно – после 2014 года, то есть после начала войны в Донбассе.

    «Даже одной из причин переноса столицы из Алматы в Астану было намерение сгладить этнические диспропорции, поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов, – рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов газете ВЗГЛЯД. И добавил:

    «Северные казахи обросли разными связями с россиянами, их ментальность стала близка русским, поэтому принимаются такие инициативы».

    Кому-то в России эти инициативы могут резко не понравиться, но возразить тут что-либо сложно, а на официальном уровне вообще нечего. Переселению и смешению этносов в самой РФ никто не препятствует, а если и были здесь особо рьяные противники подобного, их уже осудили за разжигание межнациональной розни.

    А в том случае, если подобный негатив обращен в сторону соседа (суверенного государства и, на минуточку, самого близкого и последовательного союзника РФ, потому что назвать таковым Белоруссию Александра Лукашенко не поворачивается язык), он не только не поменяет своих планов, но и станет использовать этот негатив как доказательство того, что Россия «на самом деле» претендует на отъем у Казахстана русскоязычного севера.

    Именно этим казахские националисты запугивают паству, призывая переселять южных казахов в район Петропавловска. Именно на их мельницу упадет такая вода.    

    На этом обсуждение новости (которая, напомним, не новость) можно заканчивать и сразу переходить к другой – к той, которую правильнее назвать фейком.

    Закрытие русскоязычных школ в Казахстане в перспективе нескольких лет – это то, что должно быть подобно разрыву бомбы. Их в республике много: в 16,6% преподают только на русском языке, еще в 29,4% на двух языках сразу. При таких пропорциях на столь радикальный шаг пока отважилась только Украина (этот процесс идет там с болью, но население продолжает жевать кактус) и вдохновленная ее примером Латвия. Даже Эстония воздерживается, хотя там очень много желающих ликвидировать образование на восьмом по распространенности языке в мире (и втором в интернете) в пользу эстонского, на котором говорит чуть больше миллиона человек.

    А тут – союзный Казахстан, где русский язык имеет официальный статус. Если это не гром, то что же такое гром?   

    Как уже было сказано, это фейк. Опровергнутый, кстати говоря, службой, созданной в Казахстане специально для того, чтобы опровергать фейки: «Планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет».

    Ложечки нашлись быстро – фейк вырос из интервью министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова, которое тот дал еще в начале марта: 

    «Для нас это одна из первостепенных задач  сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим. И в этом нет ничего крамольного. В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык, и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны».

    При желании в этом можно увидеть атаку на «великий и могучий», но смотреть на заявление нужно в контексте, а контекст прямо связан с переселением казахов в район Петропавловска.

    Нужно понимать, что русский в Казахстане – это не язык одних лишь русских, а эксперт Мамырайымов, говоря о ментальной близости к нам северных казахов, абсолютно прав. В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском.

    Немало и тех, кто специально отдает детей в русские школы, считая, что качество образования там выше. Даже если на практике это не всегда так (школы бывают разные), русский – это все равно язык науки и книгопечатания, высокооплачиваемых специалистов (например, медиков) и интернета.

    Тейк министра Аймагамбетова был о том, чтобы граждане Казахстана отдавали детей в школы с государственным языком обучения как доказавшие свою конкурентоспособность на госэкзаменах (то, что у нас называется ЕГЭ, у казахов ЕНТ – единое национальное тестирование). При этом он подчеркнул, что людей нужно не заставлять, а мотивировать качеством казахского образования.

    Получается, конфликт исчерпан, поскольку конфликта и не было? Хотелось бы так думать. Но на Украине тоже издалека начали – а потом известно, к чему пришли.

    Общего у этих постсоветских стран больше, чем кажется. В Казахстане есть свои националисты и свои русофобы. Есть дискурсы о том, что тоталитарная Россия годами эксплуатировала казахский народ. Есть западные фонды, продвигающие идеи «демократии на национальной основе». Есть оппозиционная партия «Ак жол», призывающая признать голод в СССР 1930-х годов целенаправленным геноцидом казахского народа.

    Если так пойдет и дальше, скоро выяснится, что голод 1930-х годов был геноцидом всех советских народов, кроме русского, потому что не могли же русские сами себя геноцидить (то, что Сталин – грузин, в таком контексте вспоминать не принято даже в России).

    Нур-Султан – наш союзник, но было бы ошибкой считать, что так будет всегда. И на Западе, и на Востоке (например, в Турции и в самом Казахстане) немало тех, кто хотел бы изменить эту ситуацию – и это весьма влиятельные люди.

    Те элиты, которые сопротивлялись развалу СССР (Казахстан вышел из него последним) и выступили инициаторами интеграционных объединений с Россией, постепенно отходят на второй план (в первую очередь – бывший президент Нурсултан Назарбаев, по-прежнему возглавляющий партию власти «Нур Отан»). На смену им идут более молодые политики и управленцы – с другим образованием, другими приоритетами, другими воззрениями на жизнь. На этом фоне очень важно прислушиваться к «тревожным звоночкам», раздающимся в республике.

    Такие «звоночки» есть. Тейк министра – из их числа. Как и то, что партия «Ак жол», еще 14 лет назад со свистом пролетавшая мимо парламента, на выборах 2021 года получила почти 11% голосов.

    Мысль о том, что через десять или пятнадцать лет (и неважно, после чего – политического банкротства старых элит, особенно щедрых посылов США или внезапно возникшего конфликта с Москвой) мы можем обнаружить у своего «мягкого подбрюшья» агрессивно-националистическое государство, стоит держать в голове, несмотря на всю нынешнюю дружбу. Предпосылки к тому есть.

    В широкомасштабный конфликт с Украиной прежде тоже мало кто верил. А новости из Казахстана, как уже отмечалось выше, доходят до нас медленно.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •