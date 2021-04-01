Эксперт указал на попытки снизить преобладание русского населения на севере Казахстана

«Инициативы о переселении казахов из южных областей на север во многом продиктованы попытками правительства выровнять этнические диспропорции», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Талгат Мамырайымов, комментируя планы правительства Казахстана к 2026 году переселить 10 тысяч человек на территорию Северо-Казахстанской области.

«Такие программы реализуются уже несколько лет. И даже одной из причин переноса столицы из Алматы в Астану было намерение сгладить этнические диспропорции, поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов», – пояснил казахстанский политолог Талгат Мамырайымов. Он также добавил, что даже после переноса столицы в ряде районов процент русского населения преобладает.

Эксперт отметил, что программы по переселению населения из южных областей на север страны стали более активно реализовываться после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. «При этом местные северные казахи обросли разными связями с россиянами, их ментальность стала близка русским, поэтому принимаются такие инициативы», – заключил Мамырайымов.

Во вторник вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов сообщил о том, что десять тысяч жителей республики планируется переселить из других регионов в Северо-Казахстанскую область (СКО) до 2026 года, что улучшит демографическую ситуацию региона и повлияет на сокращение безработицы на 4,9%, пишет местное издание «Капитал».

По словам министра, реализация плана обеспечит к 2025 году создание в регионе 26 тыс. новых рабочих мест, а реальный доход населения и производительность труда увеличатся на 30%. На реализацию плана понадобится 1,8 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета будет выделено 517,9 млрд тенге, местного бюджета – 43,9 млрд тенге, частных инвестиций – 1,3 трлн тенге.

При этом в среду министерство образования и науки Казахстана опровергло утверждения о запрете с 2023 года изучения русского языка и переводе всех школ на казахский, сообщил портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития для борьбы с недостоверными данными.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании.