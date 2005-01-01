Эксперт оценил перспективы нового президента Казахстана

«Назначение Токаева формальное, для него важно перейти в статус реального преемника. А этот момент еще не наступил. Новый президент находится на пути к преемничеству», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин.

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин заверил, что Касым-Жомарт Токаев, который принес присягу в качестве и.о. президента Казахстана, продолжит курс прежнего главы государства Нурсултана Назарбаева и отношения с Россией останутся такими же тесными.

«Отношения Казахстана с Россией относятся к разряду стратегических вопросов. Отставка Назарбаева не означает, что он уходит из политики. Он просто меняет формат, оставаясь лидером государства. Поэтому именно Назарбаев продолжит определять все стратегические вопросы, включая отношения с Россией и позицию Казахстана по евразийской интеграции», – считает Лепехин.

Что касается личности Касым-Жомарта Токаева, то эксперт не исключил, что в Казахстане может реализоваться киргизский сценарий, когда ушедший в отставку президент Алмазбек Атамбаев через некоторое время признал свою ошибку в выборе преемника, который при внешней лояльности начал самостоятельную игру. «Восток – дело тонкое. Лояльность – ключевой фактор на сегодняшний день. Именно по этому принципу была подобрана кандидатура нового президента Казахстана», – отметил эксперт.

Лепехин не удивился тому, что Токаев сразу по вступлению в должность главы государства предложил назвать столицу страны в честь Назарбаева. Токаев таким образом претендует на прямое преемство Назарбаеву.

«Это демонстрация лояльности. Это некоторый обмен любезностями. Назначение Токаева формальное, а для него важно перейти в статус реального преемника. А этого момента еще не произошло. Новый президент находится на пути к преемничеству. И то, что он сегодня назначен главой государства, совершенно не факт, что он останется таковым. Пока в большой политике остается казахстанский Дэн Сяопин – Назарбаев», – пояснил эксперт.

По его словам, с отставкой Назарбаева в политике Казахстана не произошло глобальных перемен, поменялись только статусы, поэтому «по факту Назарбаев удерживает рычаги управления страной и не собирается выпускать их». При Назарбаеве, подчеркнул эксперт, Казахстан стал примером решения целого ряда противоречивых проблем, однако «проблема преемственности власти не решена». Усилия Назарбаева по передаче в 2017 году части полномочий президента парламенту и правительству не увенчались успехом, и Казахстан остался страной «прямого административного управления со стороны главы государства».

«Что будет с Казахстаном, никто не может сказать. Остается много проблем внутреннего характера. Нарастают противоречия между группами интересов. В регионе происходит сильное влияние Китая, исламского фактора, давление Запада. Формат меняется, но по существу все остается по-прежнему», – считает Лепехин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан и назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана именем Назарбаева. По его словам, Назарбаев останется пожизненным «отцом народа». Также Токаев считает, что Назарбаеву следует воздвигнуть памятник в Астане, а все портреты президента республики должны остаться обязательным атрибутом в помещениях госслужащих.

Во вторник Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку, но останется во главе Совбеза республики. Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в новом статусе Назарбаев сохранит главные рычаги власти.