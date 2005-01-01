Токаев принес присягу народу Казахстана

Вступающий в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики.

Церемония принесения присяги состоялась в ходе совместного заседания двух палат парламента республики, передает РИА «Новости».

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», – сказал Токаев.

Во вторник Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Преемником был назначен спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева после отставки с поста президента Казахстана.