Назарбаев назвал свою новую должность

Сложивший с себя полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что станет главой Совбеза республики.

«Я буду продолжать (работу) главой Совбеза и партии «Нур Отан», – передает слова Назарбаева «Интерфакс».

Ранее Назарбаев объявил, что уходит в отставку с поста президента страны, и.о. главы государства назначен спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.